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رقم إستثنائي لعمر مرموش في الدوريات الأوروبية

آياتي خيري

حدد موقع “سوفا سكور” العالمي، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي كأفضل لاعب مهاري عربى فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى “بيج 5” بموسم 2024 – 2025.

66 مراوغة ناجحة

وبحسب تقرير للموقع العالمي، قدم عمر مرموش 66 مراوغة ناجحة خلال مشاركته فى مباريات ناديي آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي بمسابقتي الدوري الألماني والإنجليزي هذا الموسم، وهو الرقم الذي لم يحققه أي لاعب عربي آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى “بيج 5” بموسم 2024 – 2025.

وقال التقرير أن عمر مرموش قام بـ6 مراوغات ناجحة في مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت ضمن منافسات الدوري الألماني، فيما قام بـ 5 مراوغات ناجحة في مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما بلغت نسبة نجاح المراوغات بشكل عام 50%.

عمر مرموش يتألق مع مانشستر سيتي

و أشاد موقع “جول” العالمي بالمستويات الرائعة التي ظهر عليها النجم المصري عمر مرموش مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي 75 مليون يورو.

وتابع تقرير الموقع عن عمر مرموش، “كان للنجم للمصري تأثير رائع منذ انتقاله في يناير الماضي، حيث ملأ الفراغ الذي تركه جوليان ألفاريز في مانشستر سيتي، وخفّف العبء عن إيرلينج هالاند”.

وأوضح الموقع، “حقق عمر مرموش أرقامًا مذهلةً في الدوري الألماني مع آينتراخت فرانكفورت، ولم يُضيّع وقتًا طويلًا في إثبات جدارته مع مانشستر سيتي، مُسجّلًا ثلاثيةً ضد نيوكاسل يونايتد في مباراته الثالثة”.

وواصل الموقع، “كان يجب أن يسجل المزيد من الأهداف أثناء غياب هالاند، ومن الصعب أن ننسى أنه أهدر ركلة الجزاء في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه جاء بمنافسة مقنعة على جائزة هدف الموسم بهدفه الصاروخي ضد بورنموث والذي أشعل حماس جماهير ملعب الاتحاد”.

كما حصد النجم عمر مرموش 7-10 في التقييم الذي أعده الموقع عن مستويات لاعبي مانشستر سيتي هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في قائمة الأفضل خلف جفارديول وهالاند.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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