رغم مزايدات اللاعب.. الهلال السعودي يرفع عرضه ل110 مليون يورو لضم صفقته الهجومية المنتظرة

من الواضح أن إدارة الهلال السعودي متمسكة بضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين رغم مزايداته الأخيرة في مفاوضاته مع الفريق السعودي، حيث أعلنت تقارير صجفية أن إدارة نادى الهلال السعودي رفع قيمة العرض المقدم إلى النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي الإيطالي من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية.

الهلال ينتظر رد المهاجم النيجيري

وأكدت صحيفة ” الرياضية ” السعودية، إن إدارة الهلال تنتظر رد المهاجم النيجيري والنادي الإيطالي على العرض بعدما رفعته لمبلغ 40 مليون يورو للمهاجم النيجيري، وزيادة حصة نادي نابولى الإيطالي لـ 70 مليونًا.

ويهدف نادي الهلال لحسم تعزيز خط هجوم الفريق الأول بأوسيمين قبل لعب منافسات كأس العالم للأندية التي يستهلها بمواجهة ريال مدريد الإسباني في الـ18 من يونيو الجاري ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا سالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

ويلعب نادي الهلال مواجهات كأس العالم للأندية في إطار المجموعة الثامنة التى تضم سالزبورج النمساوى وباتشوكا المكسيكى.

تفاصيل العرض

وفي وقت سابق كشف الصحفى الموثوق فابريزيو رومانو، تفاصيل العرض المالى الذى تقدّم به نادى الهلال السعودى إلى نادى نابولى الإيطالى لضم المهاجم النيجيرى فيكتور أوسيمين.

وأكد رومانو عبر حسابه على منصة “إكس” أن الهلال قدّم عرضًا رسميًا بقيمة 65 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي أصبح الآن بيد نادي نابولي.