رغم غياب صلاح.. مصر تتعادل مع الرأس الأخضر وتصعد لثمن نهائي أمم أفريقيا

بلغ منتخب مصر، ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تعادله المثير 2-2 مع نظيره الرأس الأخضر، مساء اليوم الإثنين، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة المقامة حاليا في كوت ديفوار.

احتفال تريزيجيه بهز شباك الرأس الأخضر - مصدر الصورة: حساب القاهرة الإخبارية على تويتر

المنتخب المصري سيطر على مجريات الشوط الأول، لكنه لم ينجح في ترجمة الفرص التي حصل عليها إلى أهداف.

واستمرت نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما تمكن اللاعب جيلسون تفاريس من تسجيل الهدف الأول لمنتخب الرأس الأخضر.

وفي الشوط الثاني، دفع روي فيتوريا مدرب الفراعنة، بمحمود حسن تريزيجيه لتنشيط الهجوم.

وفي الدقيقة 50، نجح تريزيجيه في تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر، لتصبح النتيجة 1-1.

وتوالت الهجمات المصرية من أجل تسجيل هدف الفوز في شباك الرأس الأخضر، وسط صمود من دفاع الخصم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني (90+3)، نجح المهاجم مصطفى محمد في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، نجح منتخب الرأس الأخضر في تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى 3 نقاط في وصافة المجموعة الثانية، فيما ارتفع رصيد منتخب الرأس الأخضر إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.

وكان منتخب غانا قد تعادل بنتيجة 2-2 مع موزمبيق في ختام دور المجموعات، ليصبح رصيد كل منهما نقطتين فقط.

وكان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة الرأس الأخضر، نشرها حساب الاتحاد المصري على موقع تويتر، على النحو التالي: