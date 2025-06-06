رغم عدم مشاركته في المباريات الأخيرة.. فيفا يتغنى بشوبير ويطلق عليه هذا اللقب

نال النجم مصطفى شوبير حارس الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى إشادة كبيرة وواسعة من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، وذلك عقب انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

كأس العالم للأندية

وعلق “فيفا” عبر موقعه الرسمي، قائلًا “حافظ مصطفى شوبير على نظافة شباكه في تسع مباريات متتالية وهو رقم قياسي في دوري أبطال أفريقيا ليقود الأهلي إلى تحقيق اللقب في موسم 2023 – 2024″، حيث وصفه التقرير بـ”الحارس المنيع”.

وأكد “فيفا” أن مصطفى شوبير لم يستقبل أي هدف طوال 13 ساعة و30 دقيقة من اللعب خلال مشواره مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023 – 2024.

نهاية مثالية

وتابع تقرير “فيفا”، أن النادي الأهلي ختم مشواره في البطولة بسلسلة من 10 مباريات متتالية بشباك نظيفة، واحدة منها للحارس محمد الشناوي، وتكفّل مصطفى شوبير بالبقية، موضحًا لم يستقبل الأهلي سوى هدف واحد فقط في 12 مباراة وهو أقل عدد من الأهداف يتلقاه فريق تُوِّج باللقب، وبفارق مريح عن أي بطل سابق.

تفوق الأهلي بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي النهائي أمام الترجي منح الأهلي لقبه الـ12 في دوري أبطال أفريقيا، وهو رقم قياسي تاريخي، ويأتي بعده كل من تي بي مازيمبي والزمالك بـ5 ألقاب لكلٍ منهما.

ومن المعروف للجميع أن الأهلي سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي في مدينة “ميامي”، قبل أن يواجه بالميراس وبورتو في “نيويورك” و”نيوجيرسي”.

ومن المقرر أن تلعب بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.