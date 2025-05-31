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رغم صعود الهلال كوصيف.. النصر السعودي يشارك في آسيا بفضل إتحاد جدة

آياتي خيري

فاز نادي النصر ببطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2 فى الموسم المقبل، وذلك بسبب الإستفادة من خسارة فريق القادسية أمام الاتحاد بنتيجة 1-3 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي أُقيم الجمعة.

النصر السعودي

النصر يصعد

وفي وقت سابق خسر النصر فرصة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث في الدوري السعودي، ما جعله ينتظر نتيجة نهائي الكأس أملاً فى أن لا يتوج القادسية باللقب، وهو ما تحقق بالفعل.

وطبقًا للوائح، فإن بطل كأس الملك يُمنح بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2، ما كان سيحرم النصر من المشاركة القارية في حال فوز القادسية بالبطولة.

النصر في دوري أبطال آسيا 2

ويتواجد فريق سعودي واحد فقط في دوري أبطال آسيا 2، وهو ما حسم لصالح نادي النصر، بعد أن سبقه كل من الأهلي، الاتحاد، والهلال إلى التأهل لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تُخصص لثلاثة أندية سعودية:

الأهلي: تأهل بصفته حامل لقب النسخة الماضية.

الاتحاد: تأهل بصفته بطل الدوري السعودي

الهلال: تأهل بحصوله على المركز الثاني في الدوري.

و أنهى النصر موسمه في الدوري برصيد 70 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن القادسية الذي جاء في المركز الرابع. وبالتالي، سيشارك القادسية في دوري أبطال الخليج الموسم المقبل بصفته رابع الترتيب.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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