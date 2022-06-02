أخبار الرياضة

رغم خسارة اللقب الأفريقي لا تزال حظوظ الأهلي قائمة للمشاركة في كأس العالم للأندية

إسراء حسن

فشل الأهلي في تحقيق اللقب الثالث على التوالي والتأهل المباشر لكأس العالم للأندية بعد هزيمته بهدفين دون مقابل من الوداد البيضاوي المغربي في اللقاء الذي جمع بينهم في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي أقيم في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لثاني مرة على التوالي.

كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية

بالرغم من خسارة اللقب الأفريقي إلا أن الأهلي قد يشارك في كأس العالم للأندية في حالة تطبيق نظامه الجديد وهو أن يزيد عدد الفرق المشاركة إلى 24 فريق بدلًا من 7 فرق ويتم تطبيق النسخة الأولى في الصين 2022، ولكن حتى الآن مسئولو الفيفا لم يعلنو عن أي تفاصيل بخصوص البطولة.

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كأس العالم

كأس العالم للأندية
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من جهة أخرى كشف الموقع المغربي Le 360 Sport، أن الفيفا كانت  قد أعلنت سابقًا عن خطتها لتغيير نظام مونديال الأندية، حيث ستشارك  8 فرق من أوروبا، و6 من قارة أمريكا الجنوبية، وسيكون لأندية آسيا مقعدين ونصف، وكذلك نصف مقعد لأوقيانوسيا، و3 لأمريكا الشمالية والوسطى، و3 فرق من إفريقيا، ما يمنح الأهلي حظًا وفيرًا وأملًا كبيرًا للمشاركة بالمونديال العالمي كوصيف دوري الأبطال.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز” فإن المسئولين في الفيفا حتى وقتنا هذا لم يحددو مكان أو توقيت النسخة القادمة من المونديال، كذلك لم يقررو بعد ما إذا كان سيتم العمل بالنظام الجديد أو لا. لذا مشاركة الأهلي متوقفة على قرار الذي سيتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية 

كأس العالم للأندية
الأهلي صاحب برونزية نسخة 2006

يعد النادي الأهلي أكثر الفرق الأفريقية مشاركةً في مونديال الأندية برصيد 7 مشاركات وثاني أكثر نادي مشاركةً في العالم بعد الفريق النيوزلندي أوكلاند سيتي الذي تأهل للبطولة 9 مرات. كما يعد الأهلي الفريق الوحيد في البطولة الذي فاز بثلاث ميداليات برونزية من خارج قارة أوروبا حيث قد حقق البطولة ريال مدريد 4  ميداليات ذهب وبرشلونة 3 ذهب و1 فضة.

مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية
الأهلي صاحب برونزية نسخة 2020

حاول الأهلي جاهدًا أن يفوز بدوري أبطال أفريقيا ليضرب موعدًا مع رقم قياسي جديد لم يسبقه به أي فريق في العالم وهو التأهل للمرة الثالثة على التوالي، ولكن يفشل الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه من تحقيق هذا الرقم. حيث تأهل الأهلي أعوام 2005، 2006 ولم يستطع الفوز فى في نهائي 2007.

الأهلي في كأس العالم للأندية
الأهلي صاحب برونزية نسخة 2021 للمرة الثانية على التوالي

قد عاود الكَرة في أعوام 2012، 2013 وفشل وأخيرًا أعوام 2020، 2021  لكن خسر اللقب أمام الوداد، ورغم ذلك أرقام الأهلي في مونديال الأندية القارية مشرفة لقارة أفريقيا ومصر وجمهوره، حيث لم يستطع أي نادي إفريقي تحقيق إنجازات الأهلي في البطولة.

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إسراء حسن

اسراء حسن بكالوريوس تجارة. أحب التدوين والكتابة في مجالات مختلفة ملمة بقواعد السيو.


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