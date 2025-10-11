رغم تواجده مع المنتخب.. صلاح يتصدر قائمة مميزة جديدة بالبريميرليج

لا يختلف إثنين على أن النجم الدولي المصري محمد صلاح ، نجم ليفربول، أيقونة العصر الحديث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كتب فصولًا من الإبداع والأرقام القياسية في تاريخ المسابقة الأعرق داخل القارة العجوز، حيث يتفوق على أساطير البريميرليج فى قائمة الأكثر مساهمة تهديفية بين موسم الانفجار الأول فى 2017-2018 وموسم المجد فى 2024-2025.

وبرهن محمد صلاح على أن عظمته لا تقاس بالأرقام فقط، بل بالاستمرارية والهيمنة على قلوب عشاق ليفربول والدوري الإنجليزي حول العالم، إذ سجل الفرعون اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ المسابقة، بعدما حل ضمن قائمة الأكثر مساهمة من حيث معدل الأهداف خلال آخر 30 عامًا.

ويعتبر أفضل مواسم محمد صلاح مع ليفربول في 2024-2025، حيث سجل 47 مساهمة “29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة”، ليقود الفريق إلى لقب الدوري الإنجليزي ويعادل أرقام أساطير مثل آلان شيرر وأندرو كول.

وفي تقرير نشرته شبكة Lente Deportiva رصد أكثر المواسم غزارة في تسجيل وصناعة الأهداف بتاريخ البريميرليج، وشهد حضورًا استثنائيًا للنجم المصري محمد صلاح الذي جاء مرتين ضمن العشرة الأوائل، ليؤكد أنه واحد من أعظم الهدافين في تاريخ البطولة.

جاءت قائمة الأكثر مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي خلال العصر الحديث على النحو التالي:

1- آلان شيرر المهاجم التاريخي للدوري الإنجليزي مع بلاكبيرن موسم 1994-1995– 47 مساهمة “34 هدفًا + 13 تمريرة حاسمة”.

2- أندرو كول مع نيوكاسل يونايتد موسم 1993-1994 – 47 مساهمة “34 هدفًا + 13 تمريرة حاسمة”.

3- محمد صلاح مع ليفربول موسم 2024-2025 – 47 مساهمة “29 هدفًا + 18 تمريرة حاسمة”.

4- تييري هنري مع أرسنال موسم 2002-2003 – 44 مساهمة “(24 هدفًا + 20 تمريرة حاسمة”.

5- إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي موسم 2022-2023 – 44 مساهمة “36 هدفًا + 8 تمريرات حاسمة”.

6- لويس سواريز مع ليفربول موسم 2013-2014 – 43 مساهمة “31 هدفًا + 12 تمريرة حاسمة”.

7- محمد صلاح مع ليفربول موسم 2017-2018 – 42 مساهمة “32 هدفًا + 10 تمريرات حاسمة”.

8- روبن فان بيرسي مع أرسنال موسم 2011-2012 – 39 مساهمة “30 هدفًا + 9 تمريرات حاسمة”.

9- ديدييه دروجبا مع تشيلسي موسم 2009-2010 – 39 مساهمة “29 هدفًا + 10 تمريرات حاسمة”.

10- تييري هنري مع أرسنال موسم 2004-2005 – 39 مساهمة “25 هدفًا + 14 تمريرة حاسمة”.