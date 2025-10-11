أخبار الرياضة

رغم تواجده مع المنتخب.. صلاح يتصدر قائمة مميزة جديدة بالبريميرليج

آياتي خيري

لا يختلف إثنين على أن النجم الدولي المصري محمد صلاح ، نجم ليفربول، أيقونة العصر الحديث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كتب فصولًا من الإبداع والأرقام القياسية في تاريخ المسابقة الأعرق داخل القارة العجوز، حيث يتفوق على أساطير البريميرليج فى قائمة الأكثر مساهمة تهديفية بين موسم الانفجار الأول فى 2017-2018 وموسم المجد فى 2024-2025.

وبرهن محمد صلاح على أن عظمته لا تقاس بالأرقام فقط، بل بالاستمرارية والهيمنة على قلوب عشاق ليفربول والدوري الإنجليزي حول العالم، إذ سجل الفرعون اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ المسابقة، بعدما حل ضمن قائمة الأكثر مساهمة من حيث معدل الأهداف خلال آخر 30 عامًا.

ويعتبر أفضل مواسم محمد صلاح مع ليفربول في 2024-2025، حيث سجل 47 مساهمة “29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة”، ليقود الفريق إلى لقب الدوري الإنجليزي ويعادل أرقام أساطير مثل آلان شيرر وأندرو كول.

وفي تقرير نشرته شبكة Lente Deportiva رصد أكثر المواسم غزارة في تسجيل وصناعة الأهداف بتاريخ البريميرليج، وشهد حضورًا استثنائيًا للنجم المصري محمد صلاح الذي جاء مرتين ضمن العشرة الأوائل، ليؤكد أنه واحد من أعظم الهدافين في تاريخ البطولة.

جاءت قائمة الأكثر مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي خلال العصر الحديث على النحو التالي:

1- آلان شيرر المهاجم التاريخي للدوري الإنجليزي مع بلاكبيرن موسم 1994-1995– 47 مساهمة “34 هدفًا + 13 تمريرة حاسمة”.

2- أندرو كول مع نيوكاسل يونايتد موسم 1993-1994 – 47 مساهمة “34 هدفًا + 13 تمريرة حاسمة”.

3- محمد صلاح مع ليفربول موسم 2024-2025 – 47 مساهمة “29 هدفًا + 18 تمريرة حاسمة”.

4- تييري هنري مع أرسنال موسم 2002-2003 – 44 مساهمة “(24 هدفًا + 20 تمريرة حاسمة”.

5- إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي موسم 2022-2023 – 44 مساهمة “36 هدفًا + 8 تمريرات حاسمة”.

6- لويس سواريز مع ليفربول موسم 2013-2014 – 43 مساهمة “31 هدفًا + 12 تمريرة حاسمة”.

7- محمد صلاح مع ليفربول موسم 2017-2018 – 42 مساهمة “32 هدفًا + 10 تمريرات حاسمة”.

8- روبن فان بيرسي مع أرسنال موسم 2011-2012 – 39 مساهمة “30 هدفًا + 9 تمريرات حاسمة”.

9- ديدييه دروجبا مع تشيلسي موسم 2009-2010 – 39 مساهمة “29 هدفًا + 10 تمريرات حاسمة”.

10- تييري هنري مع أرسنال موسم 2004-2005 – 39 مساهمة “25 هدفًا + 14 تمريرة حاسمة”.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.