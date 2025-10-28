رغم تراجع الأداء.. صلاح ينافس على هذه الجائزة الهامة

حجز الفرعون محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي مقعده داخل قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم 2025 من جانب الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

محمد صلاح يزين قائمة المرشحين

وهناك منافسة قوية تنتظر محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2025 من جانب الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، حيث تواجد عثمان ديمبيلي جناح منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وزميله كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني ضمن قائمة المرشحين لحصد الجائزة.

وجاء بالقائمة تواجد أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي السابق وبايرن ميونخ الألماني الحالي، وفينسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني.

وقال الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء أنه سيتم الإعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2025، بعد العاشر من ديسمبر القادم.

موسم إستثنائي للفرعون

وقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج” للمرة العشرين فى تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسى فى عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

كما فاز محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبى كأفضل هداف فى الدورى الإنجليزى الممتاز الموسم الماضي برصيد 29 هدفاً وذلك للمرة الرابعة فى مسيرته، معادلاً رقم تييرى هنرى أسطورة أرسنال.

وأصبح “الفرعون المصرى” ثانى لاعب فى تاريخ الدورى الأقوى فى العالم الذى يحقق الحذاء الذهبى 4 مرات، بعد تييرى هنرى الذى حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006، كما فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب الإنجليزية، وجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة ذاتها.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح ساهم في صعود منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما تصدر “الفراعنة” جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة.