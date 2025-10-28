أخبار الرياضة

رغم تراجع الأداء.. صلاح ينافس على هذه الجائزة الهامة

آياتي خيري

حجز الفرعون محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي مقعده داخل قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم 2025 من جانب الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

محمد صلاح يزين قائمة المرشحين

وهناك منافسة قوية تنتظر محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2025 من جانب الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، حيث تواجد عثمان ديمبيلي جناح منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وزميله كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني ضمن قائمة المرشحين لحصد الجائزة.

وجاء بالقائمة تواجد أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي السابق وبايرن ميونخ الألماني الحالي، وفينسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني.

وقال الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء أنه سيتم الإعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2025، بعد العاشر من ديسمبر القادم.

موسم إستثنائي للفرعون

وقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج” للمرة العشرين فى تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسى فى عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

كما فاز محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبى كأفضل هداف فى الدورى الإنجليزى الممتاز الموسم الماضي برصيد 29 هدفاً وذلك للمرة الرابعة فى مسيرته، معادلاً رقم تييرى هنرى أسطورة أرسنال.

وأصبح “الفرعون المصرى” ثانى لاعب فى تاريخ الدورى الأقوى فى العالم الذى يحقق الحذاء الذهبى 4 مرات، بعد تييرى هنرى الذى حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006، كما فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب الإنجليزية، وجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة ذاتها.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح ساهم في صعود منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما تصدر “الفراعنة” جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.