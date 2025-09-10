رغم التوقف الدولي.. رقم قياسي ومركز متميز لصلاح في هذه القائمة

تستمر جهود النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لتأكيد مكانته كواحد بين أبرز صناع اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تواجد في المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين صناعةً للفرص الكبيرة منذ فبراير 2020، وفقًا لإحصائية نشرها شبكة “سكاواكا” العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم.

صناعة 101 فرصة كبيرة

وإستطاع النجم محمد صلاح صناعة 101 فرصة كبيرة خلال 196 مباراة، ليأتي خلف البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الذي تصدر القائمة بـ114 فرصة في 145 مباراة، والبرتغالي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد صاحب 107 فرص في 198 مباراة.

الأكثر صناعة للفرص الكبيرة

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للفرص الكبيرة في الدوري الإنجليزي كالتالي:

كيفين دي بروين – 114 فرصة (145 مباراة)

برونو فرنانديز – 107 فرص (198 مباراة)

محمد صلاح – 101 فرصة (196 مباراة)

ترينت ألكسندر-أرنولد – 94 فرصة (180 مباراة)

سون هيونج-مين – 71 فرصة (184 مباراة)

بوكايو ساكا – 61 فرصة (182 مباراة)

دوايت ماكنيل – 59 فرصة (181 مباراة)

جارود بوين – 58 فرصة (196 مباراة)

أندي روبرتسون – 53 فرصة (170 مباراة)

مارتن أوديجارد – 51 فرصة (155 مباراة)