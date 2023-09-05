رغم التعاقد مع الصفقات القوية .. الهلال السعودي يعلن تجديد عقد جوهرة الفريق

أعلن نادي الهلال السعودي المنافس في دوري الدرجة الأولى السعودية تجديد عقد المدافع بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ناصر الدوسري، ويأتي ذلك في ظل تعاقد إدارة الزعيم مع العديد من الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وتم تجديد عقد المدافع الدولي السعودي إلى غاية يونيو من العام 2027.

نادي الهلال يوقع عقداً جديداً مع اللاعب ناصر الدوسري_ مصدر الصورة: صفحة الهلال على تويتر

الهلال يعلن رسمياً تجديد عقد المدافع الدولي ناصر الدوسري

وأوضح الهلال من خلال الحساب الرسمي من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم توقيع جميع عقود تجديد عقد اللاعب دون الكشف عن قيمة التعاقد الجديد، وكان الهلال قد أعلن خلال الأيام الماضية التعاقد مع المدافع بفريق الشباب السعودي حسان تمبكتي مما جعل اللاعب محل شك في بقائه ضمن صفوف الفريق.

ويشارك اللاعب بصورة أساسية رفقة الحلال ضمن تشكيلة المدير الفني البرتغالي جورج خيسوس؛ حيث شارك في جميع مباريات الهلال في الدوري السعودي للمحترفين والمعروف بدوري روشن للمحترفين، وسجل هدف وحيد وقام بالعديد من التدخلات الناجحة خلال المباريات الخمسة التي شارك بها.

الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويتصدر الهلال الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل بفارق الأهداف عن التعاون الثاني، وحقق الزعيم فوزاً مثيراً على حامل اللقب اتحاد جدة مساء الجمعة الماضية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وقد تعاقد الهلال مع عدد من الصفقات وهي المغربي ياسين بونو والبرازيلي نيمار جونيور والثنائي الصربي سيرجي ميلانكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش.