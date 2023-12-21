“رغم الإنتصار”.. تشافي يصرح غاضباً بعد مباراة ألميريا في الدوري الإسباني 2023

رغم إنتصار برشلونة، المدرب تشافي يصرح غاضباً بعد مباراة ألميريا في بطولة الدوري الإسباني موسم 2023 – 2024.

حقق نادي برشلونة الإنتصار على نادي ألميريا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني موسم 2023.

أحرز أهداف الفريق الكتالوني برشلونة كل من، الهدف الأول رافينها ونجح اللاعب سيرجي روبرتو في تسجيل هدفين.

وبهذا الانتصار رفع نادي برشلونة رصيده من النقاط إلى 38 نقطة، في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن المتصدر جيرونا، وبفارق أربع نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

تصريحات تشافي بعد مباراة ألميريا

ورغم تحقيق الانتصار، صرح المدرب تشافي هيرنانديز بعد المباراة قائلاً: “الشوط الأول غير مقبول كان يجب أن ننهي الشوط بثلاثة أهداف بكل سهولة، إذا كنا نفتقر للفاعلية فيجب أن يكون لدينا عدوانية على الأقل، نحن لسنا برشلونة 2010 لنلعب بهذه الطريقة”.

وأضاف: “هذه مباراة 2-0 او 3-0، لكن الفريق لا يمتلك الروح الذي أظهرها الموسم الماضي، ولا العدوانية ولا التركيز وهذا غير مقبول، أبلغت اللاعبين بين الشوطين أن يجب ترك روحنا في الملعب”.