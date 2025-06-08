رغم إنتهاء المسابقة.. إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

يواصل النجم و الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم ليفربول كتابة التاريخ في بلاد الإنجليز، وذلك عقب حصوله علي لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم المنتهي، وللمرة الرابعة خلال المواسم الـ 10 الماضية.

تاريخ ذهبي للفرعون

ويهدف الفرعون المصري محمد صلاح الذي جدد تعاقده مع نادي ليفربول لكتابة تاريخا ذهبيا مع الريدز والإستمرار في كسر الأرقام القياسية بعالم كرة القدم، وذلك بعد أن حصل في المواسم العشرة الأخيرة علي لقب هداف الدوري رسميا 4 مرات ليكون الأكثر تتويجًا به خلال تلك الفترة ويأتي خلفه الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ الحالي.

ونرصد لكم في السطور التالية قائمة هدافي الدوري الإنجليزي أخر 10 مواسم:

موسم 2024–2025

محمد صلاح (ليفربول) – 29 هدفًا

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 27 هدفًا

كول بالمر (تشيلسي) – 22 هدفًا

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) – 21 هدفًا

أولي واتكينز (أستون فيلا) – 19 هدفًا

موسم 2023–2024

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 27 هدفًا

كول بالمر (تشيلسي) – 22 هدفًا

ألكسندر ايزاك (نيوكاسل يونايتد) – 21 هدفًا

أولي واتكينز (أستون فيلا) – 19 هدفًا

فيل فودين (مانشستر سيتي) – 19 هدفًا

موسم 2022–2023

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 36 هدفًا

هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 30 هدفًا

إيفان توني (برينتفورد) – 20 هدفًا

محمد صلاح (ليفربول) – 19 هدفًا

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 17 هدفًا

موسم 2021–2022

محمد صلاح (ليفربول) – 23 هدفًا

سون هيونج -مين (توتنهام هوتسبير) – 23 هدفًا

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 18 هدفًا

هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 17 هدفًا

ساديو ماني (ليفربول) – 16 هدفًا

موسم 2020–2021

هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 23 هدفًا

محمد صلاح (ليفربول) – 22 هدفًا

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – 18 هدفًا

سون هيونج -مين (توتنهام هوتسبير) – 17 هدفًا

باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) – 17 هدفًا

موسم 2019–2020

جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 23 هدفًا

بيير-إيميريك أوباميانج (آرسنال) – 22 هدفًا

داني إنجز (ساوثهامبتون) – 22 هدفًا

رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) – 20 هدفًا

محمد صلاح (ليفربول) – 19 هدفًا

موسم 2018–2019

محمد صلاح (ليفربول) – 22 هدفًا

ساديو ماني (ليفربول) – 22 هدفًا

بيير-إيميريك أوباميانج (آرسنال) – 22 هدفًا

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) – 21 هدفًا

جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 18 هدفًا

موسم 2017–2018

محمد صلاح (ليفربول) – 32 هدفًا

هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 30 هدفًا

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) – 21 هدفًا

جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 20 هدفًا

رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) – 18 هدفًا

موسم 2016–2017

هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 29 هدفًا

روميلو لوكاكو (إيفرتون) – 25 هدفًا

أليكسيس سانشيز (آرسنال) – 24 هدفًا

دييجو كوستا (تشيلسي) – 20 هدفًا

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) – 20 هدفًا

موسم 2015–2016

هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 25 هدفًا

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) – 24 هدفًا

جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 24 هدفًا

روميلو لوكاكو (إيفرتون) – 18 هدفًا

رياض محرز (ليستر سيتي) – 17 هدفًا

وبهذه الأرقام يصبح النجم المصري صلاح هو الأفضل خلال أخر عشر سنوات في تاريخ الدوري الإنجليزي.