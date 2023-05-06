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رعب في النصر.. الرياضة تهز الأهلي بـ”قرار تاريخي” انتظره الملايين

خالد وليد

يشعر النادي الأهلي وجماهيره بفرحة عارمة ويستمرون في الاحتفال بعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

رعب في النصر.. الرياضة تهز الأهلي بـ"قرار تاريخي" انتظره الملايين 1 6/5/2023 - 1:55 ص

وحقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على نادي هجر بنتيجة 2-1، في الجولة الثلاثين من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى بموسم 2022-2023، مما يضمن تقريبًا عودته لدوري “المحترفين”.

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دعم كبير إلى النادي الأهلي

أعلن الإعلامي الرياضي محمد السعدي، خبراً ساراً لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأعلن السعدي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن النادي الأهلي سيتلقى دعمًا كبيرًا من وزارة الرياضة السعودية بعد عودته مجددًا إلى دوري روشن السعودي.

وأفاد الإعلامي الرياضي بأن الدعم الذي سيحصل عليه النادي الأهلي سيؤدي إلى انضمام نجوم عالميين إلى صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر الجناح البلجيكي إيدين هازارد، الذي يلعب في نادي ريال مدريد الإسباني، أحد الأسماء الرئيسية المرتبطة بالانضمام إلى الأهلي، إلى جانب اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، الذي يُعد هدفاً رئيسياً لنادي النصر أيضاً.

وتقدّم النادي الأهلي بطلب “تدابير وقتية” إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، بهدف تسجيل صفقاته الصيفية الجديدة، بعد حكم “فيفا” بمنع الفريق الأول لكرة القدم من التعاقدات في فترتين، بسبب قضية النجم الجامايكي لويس غرابان.

ويجدر الإشارة إلى أن الفريق الأهلي قد قام بالتعاقد رسميًا مع ثلاث صفقات، في إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد 2023-2024، وهم: “عبدالله عطيف، سميحان النابت، وفهد الرشيدي”.

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خالد وليد

مدون مصري وأجيد الكتابة في مجال الرياضة بعدد من المواقع الإلكترونية، وأنا حالياً ادرس في ثانوية عامة.

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