“رضا عبد العال” يتنبأ بخروج “منتخب مصر” قبل أشهر في برنامج “اللعيب”

تداول مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي المقابلة التي حدثت في برنامج “اللعيب” والذي كان يذاع علي قناة “mbc مصر” وفي حضور الكابتن “رضا عبد العال” و الكابتن “مجدي عبد الغني” والإعلامي “مهيب عبد الهادي”،حيث تنبأ الكابتن “رضا عبد العال” بخروج “منتخب مصر” وعدم حصوله علي “كأس أمم أفريقيا” لعام 2019-2020.

وكان سؤال الإعلامي “مهيب” عن تنبأ الكابتن”رضا عبد العال” هل ستحصل مصر علي “كأس أمم افريقيا”؟،وكان جوابه لا لن يحصل منتخب مصر علي “كأس أمم أفريقيا”.

وكان مبرر “رضا عبد العال” بأن منتخب مصر ضعيف بالإضافة إلي الإدارة الضعيفة،والتي ستكون سبب خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا،وكان رأي الكابتن “رضا عبد العال” بأن المدرب “أجيري” لا يستحق قيادة المنتخب.

وكان رد كابتن “عبد الغني” بأن مصر ستفوز كما وعده “محمد صلاح”،لكن “عبد العال” كان له رأي أخر،بأن منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط.

رهان كابتن “رضا عبد العال” و كابتن “مجدي عبد الغني”

وقد راهن كابتن “رضا عبد العال” الكابتن “مجدي عبد الغني” برحيل مدرب المنتخب الوطني “أجيري” و إحضار مدرب “وادي دجلة”،وقد أعرض “عبد العال” عن لاعب بعض اللاعبين في “كأس أمم أفريقيا” وقال “بأنها ليست دورة رمضانية”،وإنما “كأس أمم أفريقيا”.

وكان يتمني الكابتن”عبد العال” توجد بعض اللاعبين و الذي سيكون لهم تأثير علي “منتخب مصر” مثل:”عمر مرعي”/”أحمد علي”/”باسم مرسي”