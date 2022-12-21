رضا عبد العال : ” كولر جاي ياكل عيش..وسافيو برازيلي تقليد مش أصلي ” 

قام نجم الكرة المصرية السابق رضا عبد العال بمهاجمة المدير الفني للمارد الأحمر ” مارسيل كولر ” والنجم ” برونو سافيو “، وذلك عقب نهاية مباراة الأهلي وفاركو بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وقد صرح رضا عبد العال خلال برنامج البريمو والذي يتم إذاعته على قناة Ten قائلًا ” كولر جاي ياكل عيش، أنا قولت مش هحكم عليه في البداية، ولكن حكمت عليه من الماتش اللي فات أمام فيوتشر، بتلاعب فريق ناقص لاعب وتعادلت بعد كدا، واقف نايم طول الـ 70 دقيقة على الخط، مجبتش ليه الهدف التاني والتالت ”

وقام بمهاجمة مهاجم الأهلي سافيو قائلًا ” المعلق جامل سافيو لما عمل الكرة بكعبه واللاعبية مفهمتش، وقفشة عمل إنفراد صريح لسافيو، مجبتهاش ليه ؟ سافيو دا أقل من النادي الأهلي مش برازيلي اصلي دا تقليد ”

وواصل مهاجمة اللاعب البرازيلي ” زياد طارق أحسن 100 مرة من سافيو لو أخدت فرصته، مصطفي ميسي برده احسن مية مرة ”