أخبار الرياضة

رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن أول صفقاته الصيفية موسم 2026

معتز خليل

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن أولى صفقاته الصيفية، في بيان أصدره اليوم الإثنين، قبل قليل عبر موقعه الرسمي.

📌 تفاصيل الصفقة:

  • 👤 الاسم: ريان آيت نوري
  • 🇩🇿 الجنسية: جزائري
  • 🏟️ النادي السابق: وولفرهامبتون واندررز
  • 🧭 المركز: ظهير أيسر
  • 📅 العمر: 24 عامًا
  • 📝 مدة العقد: 5 سنوات (حتى صيف 2030)

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🌍 ضمن استعدادات كأس العالم للأندية 2025

  • 🏆 مانشستر سيتي بالمجموعة التي تضم:
    • 🟥 الوداد المغربي
    • ⚫ يوفنتوس الإيطالي
    • ⚪ العين الإماراتي

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🎙️ تصريحات آيت نوري بعد التوقيع:

“أنا سعيد للغاية ويشرفني الانضمام إلى مانشستر سيتي.
مانشستر سيتي أحد أكبر أندية العالم، وفرصة اللعب له حلم تحقق.”

“متحمس للعمل مع بيب جوارديولا والتعلم منه،
وأتطلع للعب أمام جماهيرنا.”

🎉 أولى صفقات السيتي الرسمية في سوق الانتقالات الصيفية 2025 ✔️
🕒 تمت قبل انطلاق كأس العالم للأندية – الولايات المتحدة – 14 يونيو


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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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