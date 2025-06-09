رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن أول صفقاته الصيفية موسم 2026
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن أولى صفقاته الصيفية، في بيان أصدره اليوم الإثنين، قبل قليل عبر موقعه الرسمي.
📌 تفاصيل الصفقة:
- 👤 الاسم: ريان آيت نوري
- 🇩🇿 الجنسية: جزائري
- 🏟️ النادي السابق: وولفرهامبتون واندررز
- 🧭 المركز: ظهير أيسر
- 📅 العمر: 24 عامًا
- 📝 مدة العقد: 5 سنوات (حتى صيف 2030)
رسميًا.. ريال مدريد يُعلن موعد تقديم صفقته الجديدة موسم 2026
السماوي يليق بك pic.twitter.com/slc9sYj5av
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 9, 2025
🌍 ضمن استعدادات كأس العالم للأندية 2025
- 🏆 مانشستر سيتي بالمجموعة التي تضم:
- 🟥 الوداد المغربي
- ⚫ يوفنتوس الإيطالي
- ⚪ العين الإماراتي
رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع مدافع برشلونة
يا مرحب بالغالي pic.twitter.com/BTAn3lGJ6g
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 9, 2025
🎙️ تصريحات آيت نوري بعد التوقيع:
“أنا سعيد للغاية ويشرفني الانضمام إلى مانشستر سيتي.
مانشستر سيتي أحد أكبر أندية العالم، وفرصة اللعب له حلم تحقق.”
“متحمس للعمل مع بيب جوارديولا والتعلم منه،
وأتطلع للعب أمام جماهيرنا.”
🎉 أولى صفقات السيتي الرسمية في سوق الانتقالات الصيفية 2025 ✔️
🕒 تمت قبل انطلاق كأس العالم للأندية – الولايات المتحدة – 14 يونيو