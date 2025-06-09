رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن أول صفقاته الصيفية موسم 2026

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن أولى صفقاته الصيفية، في بيان أصدره اليوم الإثنين، قبل قليل عبر موقعه الرسمي.

📌 تفاصيل الصفقة:

👤 الاسم: ريان آيت نوري

ريان آيت نوري 🇩🇿 الجنسية: جزائري

جزائري 🏟️ النادي السابق: وولفرهامبتون واندررز

وولفرهامبتون واندررز 🧭 المركز: ظهير أيسر

ظهير أيسر 📅 العمر: 24 عامًا

24 عامًا 📝 مدة العقد: 5 سنوات (حتى صيف 2030)

رسميًا.. ريال مدريد يُعلن موعد تقديم صفقته الجديدة موسم 2026

السماوي يليق بك 🩵 pic.twitter.com/slc9sYj5av — مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 9, 2025

🌍 ضمن استعدادات كأس العالم للأندية 2025

🏆 مانشستر سيتي بالمجموعة التي تضم: 🟥 الوداد المغربي ⚫ يوفنتوس الإيطالي ⚪ العين الإماراتي



رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع مدافع برشلونة

يا مرحب بالغالي 🩵 pic.twitter.com/BTAn3lGJ6g — مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 9, 2025

🎙️ تصريحات آيت نوري بعد التوقيع:

“أنا سعيد للغاية ويشرفني الانضمام إلى مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي أحد أكبر أندية العالم، وفرصة اللعب له حلم تحقق.”

“متحمس للعمل مع بيب جوارديولا والتعلم منه،

وأتطلع للعب أمام جماهيرنا.”

🎉 أولى صفقات السيتي الرسمية في سوق الانتقالات الصيفية 2025 ✔️

🕒 تمت قبل انطلاق كأس العالم للأندية – الولايات المتحدة – 14 يونيو