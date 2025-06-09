رسميًا.. كريستيان كيفو مدربًا لنادي انتر ميلان حتى 2027

أعلن نادي انتر ميلان عن تعيين المدرب كريستيان كيفو مديرًا فنيًا، في خطوة مثيرة قبل انطلاق موسم جديد وكأس العالم للأندية.

🟦 إنتر ميلان يُعلن تعيين كريستيان كيفو مديرًا فنيًا للفريق الأول

🔹 المدرب الجديد: كريستيان كيفو 🇷🇴

🔹 العمر: 44 عامًا

🔹 مدة العقد: سنتان (حتى نهاية موسم 2026–2027)

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🧠 خلفية فنية عن كريستيان كيفو:

نجم سابق في صفوف إنتر ميلان كلاعب (2007–2014).

كلاعب (2007–2014). بدأ رحلته التدريبية في النادي منذ عام 2018 مع فرق الناشئين: تحت 14 عامًا. تحت 17 عامًا. تحت 18 عامًا. فريق بريمافيرا (الشباب).

في فبراير 2025 تولى تدريب بارما في تجربة أولى مع فريق محترف.

في تجربة أولى مع فريق محترف. بعد رحيله رسميًا عن بارما، يعود إلى النيراتزوري كمدير فني للفريق الأول.

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بطل الثلاثية سيقود النيراتزوري في كأس العالم للأندية كريستيان كيفو صاحب الـ 44 عاما مدربا لإنتر ميلان خلفا لسيموني إنزاغي الذي رحل لتدريب الهلال السعودي #إنتر_ميلان #كيفو #إنزاعي #الهلال #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/HuhHgjJI7G — blinx (@BlinxNow) June 9, 2025

🔄 خلفًا لـ سيموني إنزاجي:

رحل إنزاجي عن إنتر ميلان بعد مواسم ناجحة.

تولى رسميًا تدريب نادي الهلال السعودي، الذي يستعد لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

📌 ماذا تعني هذه الخطوة؟