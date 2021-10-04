رسميًا.. عمرو السولية يجدد عقده مع الأهلي حتى 2024

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع “تويتر” صور جديدة وفيديو لتمديد عقد نجم خط وسط النادي ومنتخب مصر اللاعب عمرو السولية، لمدة موسمين بالإضافة إلى الموسم الجديد المقرر انطلاقه بعد أسابيع قليلة.

وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالقلعة الحمراء عن إنهاء كافة الجوانب الإدارية والمادية مع نجم الفريق، الذي قام بالتوقيع على عقده الجديد والذي يمتد حتى عام 2024.

عمرو السولية، هو لاعب كرة قدم من مواليد 2 أبريل 1989، بدأ مسيرته الكروية في نادي الإسماعيلي، وانتقل منه إلى الشعب الإماراتي في 2015 قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية في يناير 2016.

انضم السولية إلى قطاع الناشئين بالدراويش بعد أن اكتشفه الكابتن محمد فكري الصغير، خلال مشاركته في فريق بدية المحلة ضد الإسماعيلي وهو في الحادية عشرة من عمره، حيث أن بداياته كانت من خلال مدرسة الكرة بنادي بلدية المحلة وهو في التاسعة من عمره.

ويعتبر السولية، من أفضل لاعبي الوسط في الدوري المصري وإفريقيا، حيث أنه يمتاز بقوة التصويب والجانب الدفاعي وصناعة الهجمات من الخلف.