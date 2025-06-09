رسميًا.. ريال مدريد يُعلن موعد تقديم صفقته الجديدة موسم 2026
أعلن ريال مدريد عن موعد تقديم أولى صفقاته الصيفية التي سيدعم بها صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2025/2026.
🆕 أولى صفقات ريال مدريد الصيفية 2025/2026
💼 من: بورنموث الإنجليزي
📍 إلى: ريال مدريد الإسباني
📅 موعد التقديم الرسمي:
الثلاثاء 10 يونيو 2025
⏰ الساعة: 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة
📍 المكان: مدينة ريال مدريد الرياضية (فالديبيباس)
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🚨 بيان رسمي من نادي ريال مدريد |
يُعلن النادي أن يوم غدٍ الثلاثاء، 10 يونيو، في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، سيتم تقديم لاعبه الجديد دين هويسن في المدينة الرياضية. 🏟️
وقبل ذلك، سيستقبله الرئيس فلورنتينو بيريز لحضور مراسم التوقيع الرسمي على العقد الذي سيربط هويسن… pic.twitter.com/14hksxs6i0
— جريدة أوليه الرياضية (@OleehSport) June 9, 2025
📄 تفاصيل الصفقة:
- 🧠 الاسم: دين هويسن
- 🇪🇸 الجنسية: إسباني
- 🛡️ المركز: مدافع
- 📜 مدة العقد: 5 مواسم (حتى 2030)
- 👨💼 سيوقع العقد مع: فلورنتينو بيريز
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ريال مدريد يعلن تقديم مدافعه الجديد دين هويسن غدًا الساعة 12:30 ظهرًا في المدينة الرياضية 🎙️#العربية #العربية_رياضة pic.twitter.com/pepfFzD1kd
— العربية رياضة (@AlArabiyaSports) June 9, 2025
🎯 ملاحظات مهمة:
- الصفقة تعكس توجه الريال نحو الاستثمار في المواهب الشابة.
- هويسن سيفتتح مشواره مع الملكي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.
🗣️ بعد التقديم:
- سيعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن تطلعاته مع ريال مدريد.