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رسميًا.. ريال مدريد يُعلن موعد تقديم صفقته الجديدة موسم 2026

معتز خليل

أعلن ريال مدريد عن موعد تقديم أولى صفقاته الصيفية التي سيدعم بها صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2025/2026.

🆕 أولى صفقات ريال مدريد الصيفية 2025/2026

💼 من: بورنموث الإنجليزي

📍 إلى: ريال مدريد الإسباني

📅 موعد التقديم الرسمي:

الثلاثاء 10 يونيو 2025
⏰ الساعة: 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة
📍 المكان: مدينة ريال مدريد الرياضية (فالديبيباس)

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📄 تفاصيل الصفقة:

  • 🧠 الاسم: دين هويسن
  • 🇪🇸 الجنسية: إسباني
  • 🛡️ المركز: مدافع
  • 📜 مدة العقد: 5 مواسم (حتى 2030)
  • 👨‍💼 سيوقع العقد مع: فلورنتينو بيريز

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🎯 ملاحظات مهمة:

  • الصفقة تعكس توجه الريال نحو الاستثمار في المواهب الشابة.
  • هويسن سيفتتح مشواره مع الملكي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

🗣️ بعد التقديم:

  • سيعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن تطلعاته مع ريال مدريد.

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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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