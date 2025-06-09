رسميًا.. ريال مدريد يُعلن موعد تقديم صفقته الجديدة موسم 2026

أعلن ريال مدريد عن موعد تقديم أولى صفقاته الصيفية التي سيدعم بها صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2025/2026.

الثلاثاء 10 يونيو 2025

⏰ الساعة: 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة

📍 المكان: مدينة ريال مدريد الرياضية (فالديبيباس)

رسميًا.. اعلان اتحاد الكرة عن لائحة الموسم الجديد 2025-2026

🚨 بيان رسمي من نادي ريال مدريد |

يُعلن النادي أن يوم غدٍ الثلاثاء، 10 يونيو، في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، سيتم تقديم لاعبه الجديد دين هويسن في المدينة الرياضية. 🏟️

وقبل ذلك، سيستقبله الرئيس فلورنتينو بيريز لحضور مراسم التوقيع الرسمي على العقد الذي سيربط هويسن… pic.twitter.com/14hksxs6i0

— جريدة أوليه الرياضية (@OleehSport) June 9, 2025