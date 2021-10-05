رسميًا.. جون أنطوي في طلائع الجيش لمدة موسم

وقع اللاعب الغاني جون أنطوي، مهاجم نادي بيراميدز، مع نادي طلائع الجيش لمدة موسم قبل ساعات من غلق باب قيد الانتقالات الصيفية.

وشهدت الساعات الماضية انتقال اللاعب حسين السيد، ظهير أيسر الفريق إلى بيراميدز، في الوقت الذي أعلن فيه الفريق السماوي انتقال مهاجمه الصاعد كريم الطيب إلى الطلائع.

ووقع أنطوي، عقد انتقاله للطلائع في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي، مدير الكرة، ومحمد مختار، مدير شئون اللاعبين، ويسري عرفان، المدير الإداري.

جون أنطوي دوكو ‏ هو لاعب كرة قدم غاني، ولد في 6 أغسطس 1992، انضم إلى الدوري المصري عبر بوابة الإسماعيلي قادمًا من نادي إيليفن وايز سيكوندي، في موسم 2012 / 2013 وحصل مع الدراويش على لقب هداف الدوري برصيد 12 هدف.

انتقل جون أنطوي، إلى نادي الشباب السعودي في فترة الانتقالات الشتوية بموسم 2014/ 2015، وتنافس عليه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وحسم المارد الأحمر الصفقة وشارك مع الأهلي في عدد قليل من المباريات خلال الفترة من 2015 حتى 2017 إلى أن تمت إعارته لنادي مصر المقاصة الذي تألق فيه ثم انتقل منه إلى بيراميدز في موسم 2019.