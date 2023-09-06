رسميًا تعاقد حارس المرمى “عبدالله المعيوف” مع نادي اتحاد جدة

يحتفل نادي الاتحاد السعودي بتعاقده رسميًا مع حارس المرمى الدولي عبد الله المعيوف، بعد مماطلة نادي الهلال في تجديد العقد معه لمدة ثلاث سنوات، وسرعة اتمام العقد بين الطرفين.

عبد الله المعيوف المصدر: مجلة

انضمام عبد الله المعيوف لنادي الاتحاد رسميًا

وصف عبد الله المعيوف فرحته بالانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه بمنصة اكس، حيث غرد “الحمد لله تم توقيع عقدي مع نادي الاتحاد أسأل الله التوفيق في الفترة القادمة إن شاء الله تكون سنين أفراح وبطولات”.

إذ ترجع موافقة عبد الله معيوف للتعاقد مع نادي الاتحاد؛ نتيجة لعدم موافقة نادي الهلال على طلب حارس المرمى بتجديد العقد معه لمدة ثلاث سنوات قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية، مما جعله يسرع في الموافقة على توقيع العقد مع الاتحاد لمدة ثلاث سنوات بشكل رسمي.

مَنْ هو عبد الله المعيوف؟

يعد حارس المرمى الدولي عبد الله المعيوف البالغ من العمر 36 عامًا، أفضل حارس مرمى سعودي؛ بسبب إنجازاته وبطولاته التي حققها خلال السنوات الماضية.

حيث بدأ نشأته مع نادي الهلال منذ 2004 ثم انتقل إلى نادي الأهلي 2007 ليعود إلى نادي الهلال مرةً آخرى هذا الموسم.

فاز نادي الهلال السعودي بكأس خادم الحرمين الشريفين ثلاث مرات، كما فاز بلقب الدوري السعودي ست مرات ودوري أبطال آسيا مرتين.

بالإضافة إلى كأس السوبر السعودية الذي فاز به مرتين، وكان عبد الله المعيوف الحارس الرسمي وقتها بالهلال، وانضم وقتذاك إلى هذه الإنجازات والانتصارات مع فريقه السابق.

رغب حارس المرمى المعيوف بشكل جدي الانتقال إلى الاتحاد، حيث إنه وجد صعوبة في الاستمرار بالفريق مع وجود حارس المرمى المغربي ياسين بونو، الذي انتقل مؤخرًا إلى دوري روشن السعودي، وانضم لنادي الهلال في هذا الموسم، وأصبح الحارس الرسمي والأساسي للفريق.