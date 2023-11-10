رسميًا: تشخيص اصابة كيبا

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي تشخيص إصابة حارس المرمى ولاعب منتخب أسبانيا كيبا أريزابالاغا، وأوضح ريال مدريد في بيانه أن إصابة الحارس الأسباني جاءت في العضلة المقربة بالفخذ الأيمن، ونشر ريال مدريد التقرير الطبي لكيبا وجاء كالتالي:

“بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا كيبا أريزابالاجا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة المقربة الطويلة بالفخذ الأيمن”.

ولم يعلن نادي ريال مدريد عن فترة غياب كيبا، فيما أشارت بعض التقارير أن الشفاء من الاصابة قد يمتد من أسبوعين لثلاثة أسابيع حسب الاستجابة للعلاج.

وتعرض اللاعب للإصابة أثناء الإحماء مع النادي الملكي قبل مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي 8 نوفمبر، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وفاز نادي ريال مدريد على سبورتنيج براجا بثلاثة أهداف دون رد، وسجل الأهداف كل من براهيم دياز، رودريغو، وفينيسيوس جونيور.

وتأهل ريال مدريد لدور الـ16 بعدما ضمن كذلك تصدر المجموعة، حيث حصد 12 نقطة بالفوز في كل مبارياته ضد كل فرق المجموعة.

ويعد كيبا لاعب كرة قدم إسباني يلعب كحارس مرمى لنادي ريال مدريد على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي عقب اصابة ثيبو كورتوا، ويلعب أيضا مع منتخب إسبانيا لكرة القدم، وخلال الموسم الجاري خاض كيبا مع ريال مدريد 13 مباراة استقبل خلالهم 10 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات.