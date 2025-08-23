أخبار الرياضة

رسميًا.. ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026 من قلب البيت الأبيض

محمود محمد عبد العال

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الحدث المرتقب الخاص ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة كل من كندا والمكسيك، في الفترة الممتدة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وخلال اجتماع رسمي عُقد في المكتب البيضاوي بحضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن ترامب أن قرعة المونديال ستُقام يوم 5 ديسمبر المقبل في مركز كينيدي الثقافي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إقامة مراسم القرعة في هذا الصرح الثقافي العريق يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها البطولة، قائلًا: “إنه لشرف عظيم أن نجلب هذا الحدث العالمي وهذه المجموعة الرائعة من الرياضيين – الأفضل في العالم – إلى المركز الثقافي لعاصمتنا”.

ترامب يعد بالأمن والتنظيم

وفي تصريحاته، شدد ترامب على أن إدارته ستوفر أجواء آمنة ومستقرة خلال مراسم القرعة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل بكل إمكاناتها على أن تنطلق البطولة من أرضها بشكل يليق بقيمتها العالمية.

مونديال تاريخي بمشاركة 48 منتخبًا

وأضاف الرئيس الأمريكي أن النسخة المقبلة من كأس العالم ستكون الأكبر والأكثر تعقيدًا في تاريخ الرياضة العالمية، نظرًا للتوسّع غير المسبوق في البطولة، حيث ستشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة بدلًا من 32 منتخبًا كما جرت العادة.

كما أوضح أن المباريات ستُقام في 11 مدينة أمريكية موزعة على مختلف الولايات، إلى جانب مدن في كندا والمكسيك، في حين أن العاصمة واشنطن – رغم استضافتها لمراسم القرعة – لن تكون ضمن المدن التي ستحتضن المباريات.

انطلاقة قوية من قلب واشنطن

وختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار مركز كينيدي لاستضافة القرعة يمنح المونديال دفعة قوية منذ البداية، قائلًا: “مركز كينيدي سيمنح البطولة انطلاقة رائعة وسيكون جزءًا من هذا الحدث الذي سيتابعه العالم أجمع”.

محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف، كاتب رياضي وتقني منذ 4 سنوات، مهتم بالقراءة في العلوم والتكنولوجيا، أجيد العمل على برامج أدوبي "فوتوشوب، بريميير"، أمارس كرة القدم والشطرنج.


