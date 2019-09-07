رسميًا.. بيراميدز يطلب هذا الطلب من الجبلاية قبل نهائي الكأس أمام الزمالك







توجه نادي بيراميدز ببيان رسمي إلى اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة المصري، طالب فيه بتوفير حكام أجانب لمباراة نهائي كأس مصر، و التي ستجمع بينه وبين نادي الزمالك في الثامنة مساءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 8 من ديسمبر الجاري، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، كما حددت الجبلاية لتصبح هذه المرة الرابعة على التوالي التي يستضيف بها هذا الملعب نهائي الكأس، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي لنادي بيراميدز.







ما وراء طلب بيراميدز

و جاء طلب فريق بيراميدز بإدارة المباراة تحكيميًا بحكام أجانب، إيمانًا منه بضعف المستوى التحكيمي المصري ولذلك خاض معظم مبارياته في الدوري بحكام أجانب، وكانت أخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدور الثاني من الدوري المصري في إبريل الماضي، انتهت بفوز فريق بيراميدز بهدف دون رد سجله لاعب الزمالك السابق علي جبر، بينما مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما، و يطمح فريق بيراميدز إلى اقتناص الفوز من الفارس الأبيض و حصد أول بطولة له في تاريخه.







الفارس الأبيض يبحث عن التتويج

بينما يسعى فريق الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من كأس مصر إلى الحفاظ على هيمنته على التتويج ببطولة كأس مصر البطولة المحببة لدي الأبيض، حيث حصل عليها سبعة و عشرين مرة في تاريخه، و في الست نسخ الماضية من البطولة كانت من نصيب الفارس الأبيض باستثناء موسم 2017 كان من نصيب الغريم التقليدي النادي الأهلي، الذي خرج من الدور الـ16 من هذه النسخة أمام طرف المباراة النهائية نادي بيراميدز، والجدير بالذكر أن في النسخة الأخيرة التي حصل عليها الزمالك كانت على حساب فريق سموحة بعدما هزمه برباعية مقابل ثلاثة أهداف بعد الاحتكام إلي ركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعدما انتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.







الحضور الجماهيري في نهائي الكأس

وكانت قد وافقت الأجهزة الأمنية على التواجد الجماهيري في المباراة النهائية ببطولة كأس مصر، حيث سمحت بدخول 20 ألف مشجع في المباراة، وبعد هذه الموافقة حدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة، موضحًا أنه تم دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة ومنحها النسبة الأعلى من عدد التذاكر الإجمالية للمباراة، وذلك لتخفيف العبء على المشجعين و تقديرًا لهم، و سعر تذكرة هذه الدرجة هو خمسة و سبعون جنيهًا، بينما أصبحت أسعار الدرجة الأولي ثلاثمائة جنيهًا و المقصورة ستكون بسعر سبعمائة و خمسون جنيهًا.





