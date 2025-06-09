أخبار الرياضة

رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن عن الصفقات الجديدة قبل كأس العالم للأندية 2025

معتز خليل

أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني بيان رسمي بشأن صفقاته الجديدة وموقفهما من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

✅ الصفقتان الجديدتان:

  1. جوناثان تاه – من باير ليفركوزن
  2. توم بيشوف – من هوفنهايم

📌 ✅ تم الاتفاق مع الناديين السابقين لتفعيل عقود اللاعبين رسميًا مع بداية البطولة
🗣️ ماكس إيبرل: “انضمام تاه وبيشوف سيعزز خياراتنا، ونتطلع للمنافسة على اللقب.”

القنوات الناقلة بالترددات لمباراة الأهلي وانتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

📅 مباريات بايرن ميونخ في دور المجموعات – المجموعة الثالثة:

التاريخ المباراة المدينة
15 يونيو بايرن ميونخ 🇩🇪 vs أوكلاند سيتي 🇳🇿 سينسيناتي
19 يونيو بايرن ميونخ 🇩🇪 vs بوكا جونيورز 🇦🇷 ميامي
24 يونيو بايرن ميونخ 🇩🇪 vs بنفيكا 🇵🇹 شارلوت

🛫 الفريق سيسافر إلى الولايات المتحدة غدًا لبداية التحضيرات في مدينة أورلاندو.

رسميًا.. ريال مدريد يُعلن موعد تقديم صفقته الجديدة موسم 2026

🏆 المجموعة الثالثة – كأس العالم للأندية 2025:

  • بايرن ميونخ 🇩🇪
  • بوكا جونيورز 🇦🇷
  • بنفيكا 🇵🇹
  • أوكلاند سيتي 🇳🇿

📌 البطولة تنطلق يوم 14 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.