رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن عن الصفقات الجديدة قبل كأس العالم للأندية 2025

أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني بيان رسمي بشأن صفقاته الجديدة وموقفهما من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

✅ الصفقتان الجديدتان:

جوناثان تاه – من باير ليفركوزن توم بيشوف – من هوفنهايم

📌 ✅ تم الاتفاق مع الناديين السابقين لتفعيل عقود اللاعبين رسميًا مع بداية البطولة

🗣️ ماكس إيبرل: “انضمام تاه وبيشوف سيعزز خياراتنا، ونتطلع للمنافسة على اللقب.”

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ℹ️ اتفاق مع ليفركوزن وهوفنهايم 🤝 توصل #البايرن لاتفاق مع الناديين ينص على أن يبدأ سريان عقود الثنائي جوناثان تاه وتوم بيشوف بداية من #كأس_العالم_للأندية من أجل ضمان مشاركة الثنائي مع الفريق في البطولة. #ميا_سان_ميا pic.twitter.com/ZjfXMwe1pg — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) June 9, 2025

📅 مباريات بايرن ميونخ في دور المجموعات – المجموعة الثالثة:

التاريخ المباراة المدينة 15 يونيو بايرن ميونخ 🇩🇪 vs أوكلاند سيتي 🇳🇿 سينسيناتي 19 يونيو بايرن ميونخ 🇩🇪 vs بوكا جونيورز 🇦🇷 ميامي 24 يونيو بايرن ميونخ 🇩🇪 vs بنفيكا 🇵🇹 شارلوت

🛫 الفريق سيسافر إلى الولايات المتحدة غدًا لبداية التحضيرات في مدينة أورلاندو.

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🏆 المجموعة الثالثة – كأس العالم للأندية 2025:

بايرن ميونخ 🇩🇪

بوكا جونيورز 🇦🇷

بنفيكا 🇵🇹

أوكلاند سيتي 🇳🇿

📌 البطولة تنطلق يوم 14 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو.