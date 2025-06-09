رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن عن الصفقات الجديدة قبل كأس العالم للأندية 2025
أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني بيان رسمي بشأن صفقاته الجديدة وموقفهما من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.
✅ الصفقتان الجديدتان:
- جوناثان تاه – من باير ليفركوزن
- توم بيشوف – من هوفنهايم
📌 ✅ تم الاتفاق مع الناديين السابقين لتفعيل عقود اللاعبين رسميًا مع بداية البطولة
🗣️ ماكس إيبرل: “انضمام تاه وبيشوف سيعزز خياراتنا، ونتطلع للمنافسة على اللقب.”
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ℹ️ اتفاق مع ليفركوزن وهوفنهايم 🤝
توصل #البايرن لاتفاق مع الناديين ينص على أن يبدأ سريان عقود الثنائي جوناثان تاه وتوم بيشوف بداية من #كأس_العالم_للأندية من أجل ضمان مشاركة الثنائي مع الفريق في البطولة. #ميا_سان_ميا pic.twitter.com/ZjfXMwe1pg
— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) June 9, 2025
📅 مباريات بايرن ميونخ في دور المجموعات – المجموعة الثالثة:
|التاريخ
|المباراة
|المدينة
|15 يونيو
|بايرن ميونخ 🇩🇪 vs أوكلاند سيتي 🇳🇿
|سينسيناتي
|19 يونيو
|بايرن ميونخ 🇩🇪 vs بوكا جونيورز 🇦🇷
|ميامي
|24 يونيو
|بايرن ميونخ 🇩🇪 vs بنفيكا 🇵🇹
|شارلوت
🛫 الفريق سيسافر إلى الولايات المتحدة غدًا لبداية التحضيرات في مدينة أورلاندو.
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🏆 المجموعة الثالثة – كأس العالم للأندية 2025:
- بايرن ميونخ 🇩🇪
- بوكا جونيورز 🇦🇷
- بنفيكا 🇵🇹
- أوكلاند سيتي 🇳🇿
📌 البطولة تنطلق يوم 14 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو.