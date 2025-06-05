رسميًا.. الهلال السعودي يُزيح الستار عن مدربه الجديد إستعدادًا لكأس العالم للأندية

كشف نادي الهلال السعودي، الستار عن تعاقده رسميًا مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، لتولي القيادة الفنية للفريق في واحدة من أهم المراحل التحضيرية بتاريخ النادي، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

فيديو ترحيبي

وقام النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) بإذاعة مقطع فيديو تقديميًا لإنزاجي، ظهر فيه المدرب الإيطالي قائلاً: “أنا سيموني إنزاجي، واليوم تبدأ قصتي مع نادي الهلال”.

ووفق تقارير إعلامية، من المقرر أن يبدأ إنزاجي مهامه الفنية مع الهلال اعتبارًا من غد الجمعة، مباشرة بعد انتهاء إجازة اللاعبين، بهدف دخول أجواء التحضيرات البدنية والفنية مبكرًا.

ويحرص المدرب الإيطالي على تجهيز الفريق بأقصى سرعة ممكنة قبل خوض كأس العالم للأندية، التي تنطلق في 14 يونيو المقبل. ويستهل الهلال مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام ريال مدريد الإسباني يوم 18 يونيو، في إطار منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

عقد حتى 2027

وبحسب التقارير، فقد وقع إنزاجي عقدًا يمتد حتى صيف 2027، برفقة رئيس النادي فهد بن نافل، وبقيمة تصل إلى 26 مليون يورو سنويًا، ما يجعله من بين أعلى المدربين أجرًا على مستوى العالم.

وفي وقت سابق كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي رسميًا رحيل إنزاجي بعد أربع سنوات ناجحة قضاها مع الفريق، تمكن خلالها من التتويج بـ6 بطولات والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وبانضمامه إلى الهلال، يصبح إنزاجي ثاني مدرب إيطالي يقود فريقًا في الدوري السعودي، بعد ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي النصر.