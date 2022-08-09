رسميًا.. الجزيرة الإماراتي يعلن ضم بنشرقي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضم اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، البالغ من العمر 27 عامًا، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الزمالك المصري.

ومن المقرر أن يرتدي اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، القميص رقم 22 مع الفريق الإماراتي.

وسبق لأشرف بنشرقي، اللعب مع أندية الزمالك والهلال السعودي والوداد البيضاوي والمغرب الفاسي ولانس الفرنسي.

واستعرض الجزيرة الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنجازات وأهداف النجم المغربي.

وسجل اللاعب أشرف بنشرقي، 24 هدفًا مع المغرب الفاسي على مدار 48 مباراة.

وأحرز بنشرقي، 9 أهداف مع الوداد البيضاوي في 43 مباراة، فيما سجل مع الزمالك المصري 40 هدفًا على مدار 108 مباريات.

ومع لانس الفرنسي، سجل أشرف بنشرقي، 4 أهداف خلال 26 مباراة.

وسجل الأسد المغربي، 3 أهداف مع الهلال السعودي على مدار 13 مباراة.