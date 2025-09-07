رسميًا: الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي روجر فيرنانديز لتدعيم خط الوسط

يشهد سوق الانتقالات الصيفية نشاطًا كبيرًا هذا العام حيث تواصل الأندية سعيها لتعزيز صفوفها بلاعبين قادرين على صناعة الفارق داخل المستطيل الأخضر، وعلى ذلك فقد أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا عن نجاحه في حسم واحدة من أبرز الصفقات الواعدة بتعاقده مع الموهبة البرتغالية روجر فيرنانديز قادمًا من سبورتنغ براغا، كما يعد اللاعب الشاب أحد الأسماء التي لفتت الأنظار في الدوري البرتغالي؛ بفضل مهاراته وسرعته مما يجعله إضافة قوية لتشكيلة العميد خلال الموسم الجديد.

تفاصيل عقد فيرنانديز مع الاتحاد

أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي رسميًا أمس الجمعة عن نجاحها في التعاقد مع لاعب الوسط الموهوب روجر فيرنانديز قادمًا من نادي سبورتينج براجا البرتغالي وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فقد جاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة “إكس” حيث نشر مقطع فيديو خاص باللاعب يتضمن لحظات مميزة من مسيرته مصحوبًا برسالة قصيرة تضم عبارة: “البرتغالي روجر فيرنانديز في كتيبة النمور”.

كذلك قد كشفت وسائل الإعلام البرتغالية تفاصيل الصفقة التي وصفت بأنها من أضخم صفقات النادي في السنوات الأخيرة حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 35 مليون يورو تتوزع بين 33 مليون يورو كقيمة ثابتة ومليوني يورو كمتغيرات مرتبطة بالأداء والمشاركات، وتعكس هذه الخطوة رغبة إدارة الاتحاد في ضخ دماء جديدة ذات إمكانيات عالية وتعزيز خط الوسط بلاعب شاب يمتلك مهارات كبيرة قادرة على إحداث الفارق داخل الملعب.

الاتحاد يراهن على الشباب

أثبت البرتغالي فيرنانديز أنه أحد أبرز الأسماء الصاعدة في سماء الكرة الأوروبية بعدما لفت الأنظار بموهبته الاستثنائية مع نادي سبورتينج براجا ففي الموسم الحالي من الدوري البرتغالي 2025–2026 شارك اللاعب الشاب في أربع مباريات حتى الآن حيث سجل هدفًا حاسمًا أنقذ فريقه من الهزيمة أمام ريو آفي وانتهت المباراة بالتعادل 2–2، ومن الجدير بالذكر أن فيرنانديز يبلغ من العمر 19 عامًا فقط لكنه تمكن من تكوين سجل حافل مع براجا حيث خاض 92 مباراة رسمية في مختلف البطولات أحرز خلالها 12 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.