رسميًا.. اعلان اتحاد الكرة عن لائحة الموسم الجديد 2025-2026
أعلن الاتحاد المصري اليوم عن اللائحة الجديدة لموسم 2025/2026، وسيتم إرسالها إلى جميع الأندية المشاركة في المسابقات المحلية.
📜 اللائحة الجديدة للدوري المصري موسم 2025/2026
🔢 قيد اللاعبين
- ✅ قيد 35 لاعبًا في قائمة كل فريق بالدوري الممتاز.
- ✅ قيد 30 لاعبًا لأندية القسم الثاني.
- ✅ قيد 25 لاعبًا لأندية القسم الثالث.
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🔴 اتحاد الكرة يعلن القواعد العامة لقيد وانتقالات اللاعبين في موسم 2025/2026 pic.twitter.com/j4XEWHMp5d
— EFA.eg (@EFA) June 9, 2025
🌍 عدد اللاعبين الأجانب
|القسم
|الحد الأقصى للأجانب
|الدوري الممتاز
|5 لاعبين
|القسم الثاني
|3 لاعبين
|القسم الثالث
|1 لاعب فقط
🔁 الإعارات
- 📌 يُسمح بإعارة 6 لاعبين كحد أقصى.
- 📌 يُسمح باستعارة 6 لاعبين كحد أقصى.
- 📌 لا يمكن إعارة أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.
- ⏳ مدة الإعارة لا تتجاوز موسمًا واحدًا.
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🔴 اتحاد الكرة يعلن الحد الأدنى للرخص التدريبية للعمل بمسابقاته في موسم 2025/2026 pic.twitter.com/rwWd27MN0y
— EFA.eg (@EFA) June 9, 2025
💰 مستحقات الحكام
- 💵 تدفع الأندية 2 مليون جنيه رسومًا لمستحقات الحكام.
- مليون جنيه عند تسجيل القائمة الأولى.
- مليون جنيه عند تسجيل القائمة الثانية.
❌ قيود على المدربين
- 🛑 لا يجوز للمدرب الذي يفسخ عقده تدريب نادٍ آخر في نفس المسابقة خلال نفس الموسم.
- ✅ الاستثناء الوحيد: إذا كان فسخ التعاقد من طرف النادي.
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