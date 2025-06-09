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رسميًا.. اعلان اتحاد الكرة عن لائحة الموسم الجديد 2025-2026

معتز خليل

أعلن الاتحاد المصري اليوم عن اللائحة الجديدة لموسم 2025/2026، وسيتم إرسالها إلى جميع الأندية المشاركة في المسابقات المحلية.

📜 اللائحة الجديدة للدوري المصري موسم 2025/2026

🔢 قيد اللاعبين

  • ✅ قيد 35 لاعبًا في قائمة كل فريق بالدوري الممتاز.
  • ✅ قيد 30 لاعبًا لأندية القسم الثاني.
  • ✅ قيد 25 لاعبًا لأندية القسم الثالث.

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🌍 عدد اللاعبين الأجانب

القسم الحد الأقصى للأجانب
الدوري الممتاز 5 لاعبين
القسم الثاني 3 لاعبين
القسم الثالث 1 لاعب فقط

🔁 الإعارات

  • 📌 يُسمح بإعارة 6 لاعبين كحد أقصى.
  • 📌 يُسمح باستعارة 6 لاعبين كحد أقصى.
  • 📌 لا يمكن إعارة أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.
  • مدة الإعارة لا تتجاوز موسمًا واحدًا.

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💰 مستحقات الحكام

  • 💵 تدفع الأندية 2 مليون جنيه رسومًا لمستحقات الحكام.
    • مليون جنيه عند تسجيل القائمة الأولى.
    • مليون جنيه عند تسجيل القائمة الثانية.

قيود على المدربين

  • 🛑 لا يجوز للمدرب الذي يفسخ عقده تدريب نادٍ آخر في نفس المسابقة خلال نفس الموسم.
  • ✅ الاستثناء الوحيد: إذا كان فسخ التعاقد من طرف النادي.

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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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