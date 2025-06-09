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رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع مدافع برشلونة

معتز خليل

نادي أتلتيكو مدريد أعلن رسميًا عن تعاقده مع الفرنسي كليمنت لينجليه حتى 2028، بعد انتهاء فترة إعارته من برشلونة، وذلك عبر بيان رسمي على موقعه.

🔴🤝 لينجليه × أتلتيكو مدريد

📌 الصفقة

  • انتقال حر بعد انتهاء عقده مع برشلونة.
  • 📝 عقد يمتد حتى يونيو 2028.

🔙 مشواره مع أتلتيكو (2024-2025 – إعارة):

  • 🏟️ عدد المباريات: 34 مباراة
  • ⚽ الأهداف: 3
  • 🎯 التمريرات الحاسمة: 2

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📊 مشواره السابق مع برشلونة (2018 – 2022):

  • 🏟️ عدد المباريات: 160 مباراة
  • ⚽ الأهداف: 7
  • 🎯 التمريرات الحاسمة: 3

✅ لينجليه، المدافع الفرنسي صاحب الـ29 عامًا، وجد الاستقرار أخيرًا في مدريد بعد فترات إعارة، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته بقميص الروخيبلانكوس.

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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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