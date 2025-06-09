رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع مدافع برشلونة

نادي أتلتيكو مدريد أعلن رسميًا عن تعاقده مع الفرنسي كليمنت لينجليه حتى 2028، بعد انتهاء فترة إعارته من برشلونة، وذلك عبر بيان رسمي على موقعه.

🔴🤝 لينجليه × أتلتيكو مدريد

📌 الصفقة

✅ انتقال حر بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

بعد انتهاء عقده مع برشلونة. 📝 عقد يمتد حتى يونيو 2028.

🔙 مشواره مع أتلتيكو (2024-2025 – إعارة):

🏟️ عدد المباريات: 34 مباراة

⚽ الأهداف: 3

🎯 التمريرات الحاسمة: 2

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كليمونت لينغليت يوقّع حتى عام 2028 🔴⚪ المدافع الدولي الفرنسي ينضم إلى نادينا في صفقة انتقال حر، وسيبقى مرتبطًا بالنادي لثلاثة مواسم قادمة. pic.twitter.com/SeEYjfN0cB — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) June 9, 2025

📊 مشواره السابق مع برشلونة (2018 – 2022):

🏟️ عدد المباريات: 160 مباراة

⚽ الأهداف: 7

🎯 التمريرات الحاسمة: 3

✅ لينجليه، المدافع الفرنسي صاحب الـ29 عامًا، وجد الاستقرار أخيرًا في مدريد بعد فترات إعارة، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته بقميص الروخيبلانكوس.

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