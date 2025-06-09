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رسميا.. موعد بداية فصل الصيف 2025

معتز خليل

يهتم كثير من المواطنين لمعرفة موعد بدء فصل الصيف 2025، خصوصًا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه المدة من شهر يونيو.

 

  • يبدأ رسميًا: يوم السبت 21 يونيو 2025.
  • مدة الفصل: 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة.
  • ينتهي: يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، ببدء فصل الخريف.

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☀️ موعد الانقلاب الصيفي 2025

  • يوافق السبت 21 يونيو 2025 أيضًا.
  • وهو اليوم الذي:
    • تصل فيه الشمس لأقصى نقطة شمال السماء.
    • يكون أطول نهار في السنة وأقصر ليل.
    • تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي وتغرب في أقصى الشمال الغربي.
    • تكون ظلال الأجسام هي الأقصر وقت الظهيرة.
    • ترتفع الشمس إلى أعلى نقطة لها في السماء كما تُرى من مدار السرطان.

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🔭 سبب حدوث الانقلاب الصيفي

يحدث نتيجة ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، ويقع عادة بين 20 و22 يونيو كل عام، ويرجع الاختلاف في التواريخ إلى:

  • الفرق بين السنة التقويمية (365 يومًا) والسنة المدارية (365.24 يومًا).
  • إضافة سنة كبيسة كل 4 سنوات لتعويض الفرق.
  • تأثيرات الجاذبية من القمر والكواكب.
  • تذبذبات طفيفة في دوران الأرض حول محورها.

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🍃 مواعيد بقية الفصول في عام 2025

  • الربيع: بدأ في 20 مارس 2025، واستمر 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة.
  • الخريف: يبدأ في 22 سبتمبر 2025، ويستمر 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة.
  • الشتاء: يبدأ في 21 ديسمبر 2025، ويستمر 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

 


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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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