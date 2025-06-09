رسميا.. موعد بداية فصل الصيف 2025

يهتم كثير من المواطنين لمعرفة موعد بدء فصل الصيف 2025، خصوصًا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه المدة من شهر يونيو.

يبدأ رسميًا: يوم السبت 21 يونيو 2025 .

يوم . مدة الفصل: 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة.

92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة. ينتهي: يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، ببدء فصل الخريف.

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☀️ موعد الانقلاب الصيفي 2025

يوافق السبت 21 يونيو 2025 أيضًا.

أيضًا. وهو اليوم الذي: تصل فيه الشمس لأقصى نقطة شمال السماء. يكون أطول نهار في السنة وأقصر ليل. تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي وتغرب في أقصى الشمال الغربي. تكون ظلال الأجسام هي الأقصر وقت الظهيرة. ترتفع الشمس إلى أعلى نقطة لها في السماء كما تُرى من مدار السرطان.



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🔭 سبب حدوث الانقلاب الصيفي

يحدث نتيجة ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، ويقع عادة بين 20 و22 يونيو كل عام، ويرجع الاختلاف في التواريخ إلى:

الفرق بين السنة التقويمية (365 يومًا) و السنة المدارية (365.24 يومًا) .

و . إضافة سنة كبيسة كل 4 سنوات لتعويض الفرق.

كل 4 سنوات لتعويض الفرق. تأثيرات الجاذبية من القمر والكواكب.

من القمر والكواكب. تذبذبات طفيفة في دوران الأرض حول محورها.

القنوات الناقلة بالترددات لمباراة الأهلي وانتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

🍃 مواعيد بقية الفصول في عام 2025