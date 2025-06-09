رسميا.. موعد بداية فصل الصيف 2025
يهتم كثير من المواطنين لمعرفة موعد بدء فصل الصيف 2025، خصوصًا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه المدة من شهر يونيو.
- يبدأ رسميًا: يوم السبت 21 يونيو 2025.
- مدة الفصل: 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة.
- ينتهي: يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، ببدء فصل الخريف.
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☀️ موعد الانقلاب الصيفي 2025
- يوافق السبت 21 يونيو 2025 أيضًا.
- وهو اليوم الذي:
- تصل فيه الشمس لأقصى نقطة شمال السماء.
- يكون أطول نهار في السنة وأقصر ليل.
- تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي وتغرب في أقصى الشمال الغربي.
- تكون ظلال الأجسام هي الأقصر وقت الظهيرة.
- ترتفع الشمس إلى أعلى نقطة لها في السماء كما تُرى من مدار السرطان.
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🔭 سبب حدوث الانقلاب الصيفي
يحدث نتيجة ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، ويقع عادة بين 20 و22 يونيو كل عام، ويرجع الاختلاف في التواريخ إلى:
- الفرق بين السنة التقويمية (365 يومًا) والسنة المدارية (365.24 يومًا).
- إضافة سنة كبيسة كل 4 سنوات لتعويض الفرق.
- تأثيرات الجاذبية من القمر والكواكب.
- تذبذبات طفيفة في دوران الأرض حول محورها.
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🍃 مواعيد بقية الفصول في عام 2025
- الربيع: بدأ في 20 مارس 2025، واستمر 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة.
- الخريف: يبدأ في 22 سبتمبر 2025، ويستمر 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة.
- الشتاء: يبدأ في 21 ديسمبر 2025، ويستمر 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.