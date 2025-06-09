أخبار الرياضة

رسميا.. مانشستر سيتي يحسم صفقة الجزائري ريان شرقي قبل كأس العالم للأندية 2025

معتز خليل

توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع نادي ليون الفرنسي لضم اللاعب ريان شرقي، صاحب الـ21 عامًا.

النادي الإنجليزي يعمل على إتمام الفحص الطبي وتوقيع العقود الشخصية في أسرع وقت لتسجيله ضمن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية.

الأهلي ينهي أول خطواته الرسمية استعدادا لكأس العالم للأندية 2025

📊 أرقام ريان شرقي الموسم الماضي:

  • ✅ عدد المباريات: 44 مباراة.

  • ⚽️ عدد الأهداف: 12 هدفًا.

  • 🎯 التمريرات الحاسمة: 20 تمريرة.

🔄 صفقات مانشستر سيتي الصيفية:

مانشستر سيتي يعمل على تدعيم تشكيلته بثلاث صفقات قوية قبل البطولة:

  1. ريان آيت نوري – اجتاز الفحص الطبي.

  2. تيجاني رايندرز – لاعب خط وسط ميلان.

  3. ريان شرقي – قيد التوقيع والفحص الطبي.

🏆 مشاركة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

📅 موعد البطولة:

  • تنطلق يوم الجمعة 14 يونيو 2025

  • وتنتهي يوم الأحد 13 يوليو 2025

🗂 مجموعة مانشستر سيتي:

  • 🇲🇦 الوداد المغربي

  • 🇮🇹 يوفنتوس الإيطالي

  • 🇦🇪 العين الإماراتي

  • 🏴 مانشستر سيتي الإنجليزي

أول تعليق من الشناوي على انضمام “زيزو ” للأهلي

🔍 تحليل سريع:

  • التعاقد مع شرقي وآيت نوري ورايندرز يعكس رغبة السيتي في تنشيط دماء الفريق والاستعداد بقوة لمونديال الأندية.

  • ريان شرقي يتمتع بمهارات فنية عالية وقدرة على صناعة اللعب، وسيضيف تنوعًا هجوميًا لتشكيلة بيب جوارديولا.


قد يهمك:

عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.