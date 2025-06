رسميا.. مانشستر سيتي يحسم صفقة الجزائري ريان شرقي قبل كأس العالم للأندية 2025

توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع نادي ليون الفرنسي لضم اللاعب ريان شرقي، صاحب الـ21 عامًا.

النادي الإنجليزي يعمل على إتمام الفحص الطبي وتوقيع العقود الشخصية في أسرع وقت لتسجيله ضمن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية.

الأهلي ينهي أول خطواته الرسمية استعدادا لكأس العالم للأندية 2025

