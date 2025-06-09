رسميا.. مانشستر سيتي يحسم صفقة الجزائري ريان شرقي قبل كأس العالم للأندية 2025

توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع نادي ليون الفرنسي لضم اللاعب ريان شرقي، صاحب الـ21 عامًا.

النادي الإنجليزي يعمل على إتمام الفحص الطبي وتوقيع العقود الشخصية في أسرع وقت لتسجيله ضمن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية.

الأهلي ينهي أول خطواته الرسمية استعدادا لكأس العالم للأندية 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل — فابريزيو رومانو: تيجاني رايندرز لاعب مانشستر سيتي! HERE WE GO ريان آيت نوري لاعب مانشستر سيتي! HERE WE GO سوبر ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي! HERE WE GO 💙💙💙💙💙💙💙😰😰😰😰😰😰😰😰 pic.twitter.com/XVjNtUeK87 — عمرو (@bt3) June 9, 2025

📊 أرقام ريان شرقي الموسم الماضي:

✅ عدد المباريات: 44 مباراة.

⚽️ عدد الأهداف: 12 هدفًا.

🎯 التمريرات الحاسمة: 20 تمريرة.

🔄 صفقات مانشستر سيتي الصيفية:

مانشستر سيتي يعمل على تدعيم تشكيلته بثلاث صفقات قوية قبل البطولة:

✅ ريان آيت نوري – اجتاز الفحص الطبي. ✅ تيجاني رايندرز – لاعب خط وسط ميلان. ⏳ ريان شرقي – قيد التوقيع والفحص الطبي.

حسم مانشستر سيتي صفقة ريان شرقي .. الآمال كبيرة بأن يستطيع جوارديولا إيصاله لأعلى درجات مستواه .. pic.twitter.com/L4M0IzldmT — محمد عواد (@mohammedawaad) June 9, 2025

🏆 مشاركة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

📅 موعد البطولة:

تنطلق يوم الجمعة 14 يونيو 2025

وتنتهي يوم الأحد 13 يوليو 2025

🗂 مجموعة مانشستر سيتي:

🇲🇦 الوداد المغربي

🇮🇹 يوفنتوس الإيطالي

🇦🇪 العين الإماراتي

🏴 مانشستر سيتي الإنجليزي

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