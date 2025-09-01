رسميا.. «ليكي مارتينز» نجمة برشلونة السابقة تعتزل كرة القدم في سن 32 عام

أعلنت أيقونة كرة القدم الهولندية، اللاعبة الهولندية، ليكي مارتينيز، نجمة فريق برشلونة الإسباني سابقا، عن اعتزالها كرة القدم رسميا عن عمر 32 عاما، لتنهي مسيرتها في عالم كرة القدم بعد 16 عاما قضتها متألقة وفائزة بعدد كبير من الجوائز، سواء على المستوى الفردي أو مستوى الأندية التي لعبت في صفوفها، كما أنها مثلت منخب بلادها في 160 مباراة.

وتعتبر مارتينز واحدة من أعظم لاعبات كرة القدم الهولندية على مر العصور، فقد سجلت 62 هدفا لصالح منتخب بلادها، كما أنها أول لاعبة هولندية تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحصلت مارتينز على خلال مسيرتها الكروية على 20 كأسا، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الأوروبية.

وعبر حسابها على منصة الصور الشهيرة «انستجرام» قالت اللاعبة الهولندية “عندما كنت صغيرة في السن، كنت أحلم بأن أكون لاعبة كرة قدم محترفة، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا في ذلك الوقت”.

وأضافت مارتينز “لم أكن أتخيل إلى أي مدى سيأخذني هذا الحلم، في العام الماضي ودعت المنتخب الوطني، والآن قررت اعتزال كرة القدم على مستوى الأندية أيضا، ورغم وجود العديد من الفرص الرائعة لمواصلة المسيرة، قررت الابتعاد عن اللعبة التي أعشقها، وإنهاء هذه المرحلة من مسيرتي”.

وذهبت مارتينز إلى تعليل سبب اعتزالها الضمني لكرة القدم حيث قالت “سأعطى الأولوية كأم لابني لوين الذي ولد في 18 فبراير 2025”.

وكانت اللاعبة الهولندية المعتزلة قد تزوجت من حارس المرمى الهولندي السابق، بنيامين فان لير عام 2023.