رسميا.. ريال مدريد يعلن ضم مبابي لمدة 5 مواسم

أعلن ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي، مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، لمدة 5 مواسم، في صفقة انتقال حر، قادما من باريس سان جيرمان، في صيف 2024.

كيليان مبابي - مصدر الصورة: تصميم نجوم مصرية

وذكر الفريق الملكي في بيان عبر موقعه الرسمي “نادي ريال مدريد لكرة القدم توصل مع كيليان مبابي إلى اتفاق يصبح بموجبه لاعبًا في ريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة”.

وحاول باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يدربه الإسباني لويس إنريكي، تجديد عقد لاعبه كيليان مبابي طوال الموسم الماضي، من أجل منع رحيله بالمجان عن حديقة الأمراء، لكن النجم الفرنسي تمسك بموقفه ومغادرة الفريق بنهاية عقده هذا الصيف.

ولم ينجح كيليان مبابي حتى الآن في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، حيث فشل أكثر من مرة مع فريقه الفرنسي في حصد اللقب، رغم بلوغ النهائي في نسخة البطولة 2020، لكنه خسر أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد من توقيع كينجسلي كومان.

وتمسك كيليان مبابي بتحقيق حلم الطفولة واللعب في سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، ونجح في تحقيق حلمه، علما بأنه لن يشارك مع منتخب بلاده في أولمبياد باريس 2024، نظرا لموقف الفريق الملكي في منع لاعبيه من المشاركة في بطولات غير معترف بها لدى الفيفا.

وارتبط نادي ريال مدريد، الذي يدربه المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، بضم كيليان مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، في الميركاتو الصيفي قبل الماضي 2022، لكن اللاعب الفرنسي جدد عقده وقتها مع الفريق الفرنسي لمدة عامين حتى صيف 2024.

ويعد كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، وحصد مع الديوك، لقب كأس العالم 2018 في روسيا، ويطمح حاليا لحصد كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) والتي ستقام في ألمانيا هذا الصيف.

وتوج ريال مدريد مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخ الفريق الملكي، بعد فوزه بهدفين دون رد 2-0 على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي في لندن، مساء السبت الماضي.

ويضم ريال مدريد، العديد من النجوم على مستوى العالم، مثل الإنجليزي جود بيلينجهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريجو جويس، والأوروجوياني فيدي فالفيردي، والكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس الذي أعلن اعتزال كرة القدم بعد خوض اليورو مع منتخب الماكينات، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تصدى لأكثر من فرصة خطيرة في لقاء دورتموند بنهائي الأبطال.

كما يضم ريال مدريد، مجموعة مميزة من اللاعبين الإسبان مثل داني كارفاخال وناتشو ولوكاس فاسكيز.

وحصد ريال مدريد، لقب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم 2023-2024، بعد تصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 95 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي وأقرب ملاحقيه برشلونة الذي أنهى موسمه في الوصافة.

كما حصد ريال مدريد، لقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه 4-1 على غريمه التقليدي برشلونة، لكنه ودع منافسات كأس ملك إسبانيا على يد جاره اللدود أتلتيكو مدريد.