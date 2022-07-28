رسميا تم حسم صفقة الاعب المغربي بدر بانون إلى نادي قطر القطري

في الساعات الأخيرة من اليوم تم الإعلان عن صفقة انتقال الاعب المغربي بدر بانون إلى نادي القطر القطري لمدة تصل إلى ثلاث مواسم قادمين وكانت الشائعات كثيرة في الأيام السابقة حول تجديد المفاوضات بين النادي الأهلي ونادي قطر القطري واكدت مصادر كثيرة أن الصفقة سوف تتم الأن الاعب غير مرحب بالإستمرار في النادي الأهلي المصري ويريد خوض تجربة جديدة في نادي قطر القطري وها قد حدث وأصبح رسميا لاعب الأهلي المصري السابق بدر بانون منتقل إلى نادي قطر القطري.

واجتمع البرتغالي ريكادو سواريز المدير الفني لنادي الأهلي مع المدافع بدر بانون في جلسة سابقة وسأله عن رغبته في الإستمرار مع النادي الأهلي وماهية العروض المقدمة له ومن ذلك الإجتماع شعر المدير الفني أن الاعب لم يعد يريد الإستمرار في النادي الأهلي وذلك كانت أسباب إستبعاده من القائمة دائما فنية وليس للإصابة.

وكان الاعب المغربي ابتعد عن صفوف النادي الأهلي فترة ليست لمدة ليست قصيرة تكتد تصل لشهور بسبب الإصابة بأمراض القلب الذي حلت به بعد إصابته بفيروس كرونا وعاد بعدها للملاعب ولكن لم يشارك ولا مباراة منذ عودته.

وكانت جماهير الأهلي منقسمة حول أمر الاعب منهم من كان يريد رحيله نظرا لشعورهم بعدم إنتماء الاعب للكيان الذي يلعب معه وهو النادي الأهلي المصري ورؤيتهم مساندته وتشجيعه للفرق المغربية ضد النادي الأهلي وهذا ما أغضب هذه الحماهير ومنهم من كان يريد إستمراره نظرا لأماكنياته الفنية الذي تعد الأفضل في القارة الإفريقية ولكن انتهى به المطاف بالرحيل عن جدران القلعه الحمراء..

كلمة السر في صفقة إنتقال الاعب بدر بانون إلى نادي قطر القطري هي وكيل أعماله كريم بلق الذي حاول مرارا وتكرارا أن تستمر المفاوضات حتى نجحت وغادر الاعب واصبح رسميا لاعبا لفريق قطر القطري لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

وفاز النادي الأهلي اليوم على فريق مصر المقاصة بنتيجة واحد صفر سجله الاعب المالي أليو ديانج وظل النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد ٥٤ نقطة وله مبارتين مؤجلتين ويأمل النادي الأهلي أن يتعثر منافسيه نادي الزمالك ونادي براميدز حتى يستطيع الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز.