رسميا.. تمت إقالة مورينيو من روما

أعلن النادي الإيطالي رسميًا إقالة المدير الفني البرتغالي بعد الهزيمة الأخيرة أمام ميلان وابتعاد الفريق عن المنافسات الأوروبية.

أعلن نادي روما رسميًا اليوم الثلاثاء عن إقالة جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب للفريق، وجاءت تلك الخطوة بعد الهزيمة المؤلمة أمام ميلان بنتيجة 3-1 يوم الأحد الماضي، مما أدى إلى ابتعاد الفريق عن المنافسة في المسابقات الأوروبية للموسم المقبل.

وفي الوقت الحالي يحتل فريق روما المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق أربع نقاط عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية وخمس نقاط عن دوري أبطال أوروبا، ولقد حصد الفريق نقطة واحدة فقط في آخر ثلاث مباريات، بالإضافة إلى خروجهم من كأس إيطاليا على يد غريمهم التقليدي لاتسيو.