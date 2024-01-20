رسميا.. تحديد مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

أعلن منتخب مصر لكرة القدم، مدة غياب القائد محمد صلاح بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة غانا، يوم الخميس الماضي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

محمد صلاح قائد منتخب مصر - مصدر الصورة: حساب الاتحاد المصري على فيس بوك

وذكر اتحاد الكرة المصري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية، واللاعب سيغيب مباراتين في أمم أفريقيا”.

وتابع بيان الجبلاية “أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية، وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الـ 16 في حالة التأهل”.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر، الإثنين المقبل، في ختام دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

ويحتل منتخب مصر، وصافة المجموعة الثانية برصيد نقطتين، متأخرا بفارق 4 نقاط عن الرأس الأخضر.