رسميا.. الهلال يعلن عن أولى صفقاته الشتوية

أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي عن توقيعه مع أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية، بهدف تعزيز تشكيلته للموسم الحالي.

رينان لودي - مصدر الصورة: الجول

ونشر الحساب الرسمي للنادي منشور يعلن فيه عن انضمام اللاعب البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر السابق لفريق مارسيليا الفرنسي.

وكشفت تقارير سابقة أن قيمة الصفقة بلغت 22 مليون يورو، حيث يعد هذا التعاقد جزءاً من استراتيجية الهلال لتدعيم صفوفه وتعزيز مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد تراجع أداء لاعب الفريق ياسر الشهراني.

وفي ظل غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب الإصابة، من المتوقع أن يكون لودي بديلاً له في قائمة الأجانب، نيمار يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي، مع التوقعات بأن يكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات والمباريات ببداية الموسم الجديد.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم برصيد 53 نقطة بعد إجراء 19 جولة من المسابقة.