رسميا الأهلي والوداد ممثلان لإفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 وريال مدريد تشيلي عن أوروبا

أعلن اليوم الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة السويسري جياني انفانتينو عن النظام الذي ستلعب به بطولة كأس العالم للأندية اعتبارا من نسخة عام 2025، حيث ستلعب البطولة بنظامها الجديد بمشاركة اثنان وثلاثون ناديا من مختلف قارات العالم، كما أعلن الاتحاد الدولي أيضا عن الآلية والطرق التي سيتم بها اختيار الفرق المشاركة في البطولة بالإضافة إلى عدد المقاعد التي تم حجزها لكل قارة من قارات العالم.

أعداد ممثلي القارات في البطولة

جاء في البيان الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم أن عدد أندية البطولة سيصل إلى اثنان وثلاثون ناديا وتوزيعهم كالتالي، اثنا عشر ناديا عن قارة أوروبا، وأربعة أندية عن كلا من أفريقيا واسيا وأمريكا الشمالية، في حين يشارك من قارة أمريكا الجنوبية ستة أندية، ويحجز مقعد واحد لكلا من البلد المستضيف للبطولة ومقعد لممثل اوقيانوس.

الأندية المشاركة من أوروبا

وفقا لما أعلنته فيفا اليوم فأن الفرق الأوروبية التي ستشارك في البطولة سيتم اختيار أبطال الأربعة نسخ الأخيرة من بطولة دوري أبطا أوروبا اعتبارا من عام 2021 حتى عام 2024، على أن يتم اختيار الثمان فرق المتبقية وفقا لمعاير التصنيف الدولي عن نفس الفترة، ووفقا لما سبق فأن نادي ريال مدريد الاسباني قد ضمن المشاركة في البطولة بنظامها الجديد باعتباره بطلا للنسخة الماضية من البطولة بالإضافة لنادي تشيلسي الانجليزي بطل النسخة ما قبل الماضية.

الأندية المشاركة من إفريقيا

أما عن طريقة الاختيار من قارة إفريقيا فقد أعلن الفيفا عن مشاركة أبطال أخر أربعة نسخ من إفريقيا في البطولة في الفترة ما بين 2021 حتى 2024، الأمر الذي يستدعي بالتبعية مشاركة النادي الأهلي رسميا في البطولة باعتباره بطلا لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021 ونادي الوداد المغربي باعتباره بطلا لدوري أبطال إفريقيا 2022، كما أعلن الاتحاد الدولي أيضا أنة في حال فوز نادي واحد بأكثر من نسخة بالبطولة القارية داخل لاتحاد القاري التابع له فأنة سيتم الاختيار وفقا لمعاير التصنيف الدولي في ذات الفترة لحسم المقعد الثاني المشارك في البطولة.