رسميا أحمد مدبولي يوقع عقود إنضمامه للإسماعيلي لمدة 4 مواسم

نجح مسئولو النادى الإسماعيلى في الحصول على توقيع أحمد مدبولي لاعب الزمالك 4 مواسم مقبلة للدروايش ضمن صفقة انتقال محمد عواد حارس الإسماعيلي إلى الزمالك؛ حيث شهدت الجلسة حضور محمد خلف مدير التعاقدات والتسويق وأمير المراكبي وكيل اللاعب ومدبولي للاتفاق على كافة التفاصيل المالية نظير توقيعه للدراويش،ولعب مدبولي لصفوف النصر للتعدين ثم انتفل للزمالك، ولكن لم تتيح له الفرصة كاملة مع الفريق الأبيض، لينضم لصفوف الدروايش في صفقة انتقال محمد عواد مع محمود دونجا ومقابل مادى ٣٥ مليون جنيه.

ماذا قال احمد مدبولي عبر حسابه الشخصي؟

فور انتقاله إلى النادي الاسماعيلي مباشرة نشر احمد مدبولي عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك وقد ظهر من خلال كلماته مدي حبه للنادي الإسماعيلي ورغبته الشديدة في اسعاد جماهيره الوفية والعاشقة لكرة القدم،حيث قال: “الحمد لله على انتقالي لنادي الاسماعيلي العريق إن شاء الله أكون اضافة كبيرة للفريق وأكون عند حسن ظن جمهوره العظيم بعد عامين داخل جدران نادي الزمالك الذي تشرفت بارتداء قميصه طوال الفترة الماضية، مدعمآ بجماهيره الوفية التي كانت ولا زالت حصنآ ودعمآ له علي مر التاريخ، أخوض تجربة جديدة بالاسماعيلي الكبير سائلآ الله التوفيق،وواعدآ جماهيره في كل مكان ببذل أقصي جهد لاسعادهم خلال الفترة المقبلة.”

مسيرة أحمد مدبولي

أحمد مدبولي هو لاعب مصري منتقل حديثا الي الاسماعيلي ولاعب متخب مصر للمحلين يلعب في مركز الجناح الايسر حيث يجيد اللعب بالقدم اليمني، من مواليد 20 نوفمبر 1994 تبعآ لمحافظة اسيوط، بدأت مسيرة مدبولي في الدوري المصري الممتاز خلال موسم 2016/2017 في صفوف نادي النصر للتعدين حيث لعب في 32 مباراة مسجلا هدفاً واحداً، انتقل بعد ذلك للقلعة البيضاء حيث شارك في 3 مباريات سجل من خلالها 3 اهداف رائعة نالت اعجاب الكثيرين،ونظراً لكثرة الاعبين في هذا المركز تقلصت فرص مدبولي في المشاركة لموسمين متتاليين، ولكنه ينفض الغبار عن وجهه خلال الانتقالات الصيفية وينال ثقة مجلس ادرة النادي الاسماعيلي منتقلا الي صفوفه ولمدة 4 مواسم،مع العلم انه نال شرف تمثيل المنتخب المصري للمحليين في مناسبة واحدة خلال عام 2017.