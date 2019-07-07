رسمياً.. هاني أبو ريدة يقيل جهاز أجيري ويقدم استقالته من رئاسة الاتحاد المصري بعد وداع المنتخب لبطولة الأمم الأفريقية

صرح المهندس هاني أبو ريدة للموقع الرسمي للاتحاد الكرة المصري باستقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا باقي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالتهم، وذلك بعد خيبة الأمل الكبيرة التي تعرض لها الجمهور المصري في منتخب بلادة، وفشل الفراعنة في الصعود إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام على الأراضي المصرية في الفترة الحالية.

وقال المهندس هاني أبو ريدة: “إن هذا القرار يأتي كإلتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل”.

أما فيما يخص الجهاز الفني للمنتخب المصري أعلن أبو ريدة عن اقالته بالكامل وأكد أن جميع رغبات الجهاز الفني كانت تلبى ولا مبرر لخيبة الأمل للجماهير المصرية، وأردف أبو ريدة: “أنه من واقع المسئولية الوطنية فانا مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعاً لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا”.

وكان المنتخب المصري ودع منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 مساء يوم أمس السبت بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف أحرز قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بخمس دقائق فقط، والجدير بالذكر أن الفراعنة طول مباريات البطولة لم يقدموا الأداء المأمول منهم، رغم الفوز في الثلاث لقاءات في دور المجموعات، لكن لم يشعر المصريون بقوة منتخبهم التي تأهله لحصد لقب البطولة وسط منافسين من العيار الثقيل.