رسمياً: نادي مانشستر يونايتد يؤكد عودة كريستيانو رونالدو لصفوفه

لطالما تمنى العديد من جماهير نادي مانشستر يونايتد عودة كريستيانو رونالدو إلى صفوف ناديه الإنكليزي الذي كان بمثابة بوابة إنطلاقه للشهرة العالمية، و نال فيه أول كرة ذهبية خلال مشواره مع نادي الشياطين الحمر، و منه إنتقل إلى نادي ريال مدريد و من ثم إلى يوفنتوس، و أخيراً ليعود إلى ناديه.

بيان نادي مانشستر يونايتد حول عودة كريستيانو رونالدو لصفوفه:

فيما أعلن النادي و عبر حسابه الرسمي عن إتمام صفقة عودة كريستيانو حيث نشر على صفحته الرسمية و الموثقة في موقع تويتر تغريدة قال فيها ” مرحبا بك في بيتك “، جاء ذلك بعد الاتفاق مع نادي السيدة العجوز ” يوفنتوس ” على عودة رونالدو إلى نادي الشياطين الحمر، و لم يتم التطرق إلى المبلغ الذي تم الاتفاق عليه، فيما قامت مسئل إعلامية إنكليزية بالإعلان عن المبلغ و هو 25 مليون يورو، حيث أحرز اللاعب مع ناديه الإنكليزي ثماتنية ألقاب كبرى و التي تمتد ما بين عامي 2003 و 2009.

حديث الأرقام بين كريستيانو رونالدو و مانشستر يونايتد:

1- بدأ عقده مع النادي في 2003 و ترك النادي عام 2009.

2- شارك رونالدو مع النادي 292 مبارة.

3- أحرز 118 هدفاً.

4- صنع 69 هدفً لزملائه.

إنجازات كريستيانو رونالدو الشخصية:

1- الكرة الذهبية عام 2008.

2- الحذاء الذهبي في الدوري الإنكليزي موسم 2007 – 2008.

3- أفضل لاعب خلال موسمين متتاليين ( 2006 – 2007 ) و ( 2007 – 2008 ).إنجازات كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد.

حصد اللاعب المميز مع ناديه العديد من البطولات و الدوريات حيث حقق مع النادي الآتي:

1- دوري أبطال أوروبا عام 2008.

2- بطولة العالم للأندية عام 2008.

3- الدوري الإنكليزي 3 مرات متتالية (2006 – 2009 ).

4- كأس الاتحاد الإنكليزي مرة وحيدة (2003 – 2004 ).

5- كأس الرابطة الإنكليزية مرتين (2005 – 2006) (2008-2009).

6- كأس الدرع الخيرية مرتين (2007-2008).