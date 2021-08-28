رسمياً: نادي مانشستر يونايتد يؤكد عودة كريستيانو رونالدو لصفوفه

بواسطة نعيم الشامي

لطالما تمنى العديد من جماهير نادي مانشستر يونايتد عودة كريستيانو رونالدو إلى صفوف ناديه الإنكليزي الذي كان بمثابة بوابة إنطلاقه للشهرة العالمية، و نال فيه أول كرة ذهبية خلال مشواره مع نادي الشياطين الحمر، و منه إنتقل إلى نادي ريال مدريد و من ثم إلى يوفنتوس، و أخيراً ليعود إلى ناديه.

رسمياً: نادي مانشستر يونايتد يؤكد عودة كريستيانو رونالدو لصفوفه 1 28/8/2021 - 12:20 م

بيان نادي مانشستر يونايتد حول عودة كريستيانو رونالدو لصفوفه:

فيما أعلن النادي و عبر حسابه الرسمي  عن إتمام صفقة عودة كريستيانو حيث نشر على صفحته الرسمية و الموثقة في موقع تويتر تغريدة قال فيها ” مرحبا بك في بيتك “، جاء ذلك بعد الاتفاق مع نادي السيدة العجوز ” يوفنتوس ” على عودة رونالدو إلى نادي الشياطين الحمر، و لم يتم التطرق إلى المبلغ الذي تم الاتفاق عليه، فيما  قامت مسئل إعلامية إنكليزية بالإعلان عن المبلغ و هو 25 مليون يورو، حيث أحرز اللاعب مع ناديه الإنكليزي ثماتنية ألقاب كبرى و التي تمتد ما بين عامي 2003 و 2009.

حديث الأرقام بين كريستيانو رونالدو و مانشستر يونايتد:

1-  بدأ عقده مع النادي في 2003 و ترك النادي عام 2009.

2- شارك رونالدو مع النادي  292 مبارة.

3- أحرز 118 هدفاً.

4- صنع 69 هدفً لزملائه.

إنجازات كريستيانو رونالدو الشخصية:

1- الكرة الذهبية عام 2008.

2- الحذاء الذهبي في الدوري الإنكليزي موسم 2007 – 2008.

3- أفضل لاعب خلال موسمين متتاليين ( 2006 – 2007 ) و ( 2007 – 2008 ).إنجازات كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد.

حصد اللاعب المميز مع ناديه العديد من البطولات و الدوريات حيث حقق مع النادي الآتي:

1- دوري أبطال أوروبا عام 2008.

2-  بطولة العالم للأندية عام 2008.

3- الدوري الإنكليزي 3 مرات متتالية (2006 – 2009 ).

4- كأس الاتحاد الإنكليزي مرة وحيدة (2003 – 2004 ).

5- كأس الرابطة الإنكليزية مرتين (2005 – 2006) (2008-2009).

6- كأس الدرع الخيرية مرتين (2007-2008).



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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.