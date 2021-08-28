رسمياً: نادي مانشستر يونايتد يؤكد عودة كريستيانو رونالدو لصفوفه
لطالما تمنى العديد من جماهير نادي مانشستر يونايتد عودة كريستيانو رونالدو إلى صفوف ناديه الإنكليزي الذي كان بمثابة بوابة إنطلاقه للشهرة العالمية، و نال فيه أول كرة ذهبية خلال مشواره مع نادي الشياطين الحمر، و منه إنتقل إلى نادي ريال مدريد و من ثم إلى يوفنتوس، و أخيراً ليعود إلى ناديه.
بيان نادي مانشستر يونايتد حول عودة كريستيانو رونالدو لصفوفه:
فيما أعلن النادي و عبر حسابه الرسمي عن إتمام صفقة عودة كريستيانو حيث نشر على صفحته الرسمية و الموثقة في موقع تويتر تغريدة قال فيها ” مرحبا بك في بيتك “، جاء ذلك بعد الاتفاق مع نادي السيدة العجوز ” يوفنتوس ” على عودة رونالدو إلى نادي الشياطين الحمر، و لم يتم التطرق إلى المبلغ الذي تم الاتفاق عليه، فيما قامت مسئل إعلامية إنكليزية بالإعلان عن المبلغ و هو 25 مليون يورو، حيث أحرز اللاعب مع ناديه الإنكليزي ثماتنية ألقاب كبرى و التي تمتد ما بين عامي 2003 و 2009.
حديث الأرقام بين كريستيانو رونالدو و مانشستر يونايتد:
1- بدأ عقده مع النادي في 2003 و ترك النادي عام 2009.
2- شارك رونالدو مع النادي 292 مبارة.
3- أحرز 118 هدفاً.
4- صنع 69 هدفً لزملائه.
إنجازات كريستيانو رونالدو الشخصية:
1- الكرة الذهبية عام 2008.
2- الحذاء الذهبي في الدوري الإنكليزي موسم 2007 – 2008.
3- أفضل لاعب خلال موسمين متتاليين ( 2006 – 2007 ) و ( 2007 – 2008 ).إنجازات كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد.
حصد اللاعب المميز مع ناديه العديد من البطولات و الدوريات حيث حقق مع النادي الآتي:
1- دوري أبطال أوروبا عام 2008.
2- بطولة العالم للأندية عام 2008.
3- الدوري الإنكليزي 3 مرات متتالية (2006 – 2009 ).
4- كأس الاتحاد الإنكليزي مرة وحيدة (2003 – 2004 ).
5- كأس الرابطة الإنكليزية مرتين (2005 – 2006) (2008-2009).
6- كأس الدرع الخيرية مرتين (2007-2008).