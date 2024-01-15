رسمياً.. ميسي يتوج بجائزة ذا بست لأفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن حصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأسطورة السابقة لبرشلونة ولاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي حاليًا، على جائزة ذا بست كأفضل لاعب في العالم.

تم منح ميسي رسميًا جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023 خلال حفل فيفا السنوي، ومع ذلك لم يحضر ميسي الحفل ولم يسافر إلى لندن العاصمة البريطانية.

بهذا الفوز، قام النجم الأرجنتيني بتحقيق إنجاز استثنائي و التغلب على غريمه كريستيانو رونالدو و روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، حيث صار الأكثر تتويجًا بجائزة ذا بست، حيث فاز ميسي بالجائزة للمرة الثالثة في حين حقق ليفا ورونالدو الفوز بها مرتين.

تفوق النجم الأرجنتيني على الثنائي إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي في المنافسة النهائية للحصول على الجائزة، حيث تم تحديد الثلاثة المرشحين النهائيين فقط.

أبدع هالاند مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وساهم في تحقيق الثلاثية التاريخية، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، بينما قاد مبابي منتخب فرنسا إلى الوصول إلى نهائي كأس العالم 2022 في قطر. أما ميسي، استطاع أن يحقق لقب بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخ الأرجنتين، حيث توج باللقب مع منتخب بلاده.