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“طابور 1.5 مليون مشجع” هنا موقع حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية الرسمي الأسعار تبدأ ب 40 ريال

طارق إبراهيم

أشارت صحيفة المواطن السعودية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن موعد فتح رابط حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، المقرر أن تحتضنها ملاعب المملكة العربية السعودية نهاية هذا العام، وتحديداً بداية من يوم 12 حتى يوم 22 ديسمبر القادم 2023 وأشار الاتحاد الدولي أن موقع الحجز سيكون مفعل ومتاح أمام الجماهير، بداية من الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر عبر موقعه الإلكتروني، قبل موعد أولى مباريات البطولة بشهرين ولم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى اللحظة أسعار التذاكر، وأشار إلي أنه سيعلنها خلال الساعات القليلة القادمة، قبل موعد فتح الحجز للجماهير، وكان الفيفا قد أجرى قرعة بطولة مونديال العالم للأندية في الفترة الماضية، وفيما يلي رابط الحجز وطريقة الحجز للجماهير التي ترغب في شراء التذاكر.

رابط حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية

صورة كأس العالم للأندية المصدر جوجل

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طابور انتظار يصل 1.5 مليون مشجع

- صورة 1 - "طابور 1.5 مليون مشجع" هنا موقع حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية الرسمي الأسعار تبدأ ب 40 ريال
صورة من موقع حجز تذاكر مونديال العالم للأندية المصدر اليوم السابع

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه بعد أن فتح رابط الحجز ببضع ساعات قليلة، وصل طابور انتظار المشجعين لأكثر من 1.5 مليون مشجع، يرغبون في شراء تذاكر مباريات كأس العالم القادمة في السعودية، والمعروف أن الاتحاد الدولي قرر طرح التذاكر على 3 دفعات، وهذه هي الدفعة الأولى التي تقدر ب 30% من عدد التذاكر.

أسعار تذاكر مونديال العالم للأندية

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على منصة أكس عن أسعار تذاكر كأسي العالم للأندية، وجاءت أسعار الدرجة الثالثة 40 ريال سعودي، وأسعار الدرجة الثانية 75 ريال أما الدرجة الأولى 100 ريال للتذكرة، شاملة قيمة الضريبة المضافة.

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة أكس عن فتح رابط موقع فيفا لحجز التذاكر، اليوم الثلاثاء في الواحدة مساءً للجماهير لحجز 30% من تذاكر جميع مباريات مونديال كأس العالم لللأندية، المقرر أن تستضيفه المملكة العربية السعودية نهاية هذا العام، بمشاركة اتحاد جدة والأهلي ممثلان للكرة العربية في البطولة، وهناك حالة ترقب كبيرة من جماهير الفريقين للدخول وحجز التذاكر بعد أن رفض الفيفا مقترح الأهلي، بتخصيص نصف مدرجات ملعب الجوهرة لكل فريق في مباراتهم ألمنتظرة في البطولة.

موقع حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية

  • الدخول على رابط FIFA.COM.
  • من أعلى الصفحة الرئيسية أنقر على كلمة قم بشراء التذاكر.
- صورة 2 - "طابور 1.5 مليون مشجع" هنا موقع حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية الرسمي الأسعار تبدأ ب 40 ريال
الصفحة الرئيسية لموقع الفيفا
  • حدد المباراة التي تريد حجز تذاكرها.
  • سوف يتم نقلك إلي صفحة جديدة مطلوب فيها تسجيل كافة بياناتك بصورة دقيقة.
  • بعد الدخول لموقع حجز المباراة حدد فئة التذكرة التي تريد شرائها ورقم المقعد الذي تريد الجلوس عليه.
  • أدفع ثمن التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز وأطبع كود حجز التذكرة على رقم الهاتف المسجل في طلب الشراء.

موعد فتح رابط حجز تذاكر مونديال العالم للأندية

كما أشرنا في صدر المقال وبحسب ما جاء عبر موقع صحيفة المواطن الإلكترونية السعودية، فأن الموقع الإلكتروني للحجز سوف يكون متاح من يوم الثلاثاء 26 سبتمبر، ولم يذكر الموقع الرسمي للفيفا أي تفاصيل أخرى عن التذاكر، سواء عن الأسعار أو غلق باب الحجز في موعد محدد، ونحن من خلال موقع نجوم سوف نتابع أخبار التذاكر ونوافيكم بكل جديد فتابعونا.

تعرف على قرعة كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية 2023

سوف تنطلق المباريات يوم 12 ديسمبر ويستمر حتى يوم 22 من نفس الشهر

يشارك 7 فرق في البطولة هم أبطال ألقارات + نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي للمحترفين.

أكثر الفرق مشاركة في بطولة كأـس العالم للأندية من بين الفرق المشاركة هذا العام هو أوكلاند سيتي.

الفرق المشاركة هي “الأهلي/ الاتحاد/ السيتي/ أوكلاند/ أوراوا/ ليون/ بطل كوبا ليبرتادورس”

القنوات الناقلة كأس العالم للأندية

قنوات SSC السعودية/ قنوات بي إن سبورتس القطرية/ قنوات الفيفا الرقمية على يوتيوب، ومنصات التواصل الرسمية التي لها حق البث من قبل الفيفا.

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طارق إبراهيم

طارق إبراهيم كاتب مصري، أحب مشاهدة كرة القدم والأفلام الأجنبية، ومتابعة الشأن العام والأخبار الافتصادية والسياسية، وأحب السفر خاصة الأماكن الأثرية، بكالوريوس هندسة أنتاج دفعة 2000.

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