“طابور 1.5 مليون مشجع” هنا موقع حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية الرسمي الأسعار تبدأ ب 40 ريال

أشارت صحيفة المواطن السعودية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن موعد فتح رابط حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، المقرر أن تحتضنها ملاعب المملكة العربية السعودية نهاية هذا العام، وتحديداً بداية من يوم 12 حتى يوم 22 ديسمبر القادم 2023 وأشار الاتحاد الدولي أن موقع الحجز سيكون مفعل ومتاح أمام الجماهير، بداية من الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر عبر موقعه الإلكتروني، قبل موعد أولى مباريات البطولة بشهرين ولم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى اللحظة أسعار التذاكر، وأشار إلي أنه سيعلنها خلال الساعات القليلة القادمة، قبل موعد فتح الحجز للجماهير، وكان الفيفا قد أجرى قرعة بطولة مونديال العالم للأندية في الفترة الماضية، وفيما يلي رابط الحجز وطريقة الحجز للجماهير التي ترغب في شراء التذاكر.

صورة كأس العالم للأندية المصدر جوجل

طابور انتظار يصل 1.5 مليون مشجع

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه بعد أن فتح رابط الحجز ببضع ساعات قليلة، وصل طابور انتظار المشجعين لأكثر من 1.5 مليون مشجع، يرغبون في شراء تذاكر مباريات كأس العالم القادمة في السعودية، والمعروف أن الاتحاد الدولي قرر طرح التذاكر على 3 دفعات، وهذه هي الدفعة الأولى التي تقدر ب 30% من عدد التذاكر.

اشتر تذاكرك الآن ورحب بالأبطال في جدة 🤩 تذاكر كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 متاحة الآن 🎟✨ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 26, 2023

أسعار تذاكر مونديال العالم للأندية

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على منصة أكس عن أسعار تذاكر كأسي العالم للأندية، وجاءت أسعار الدرجة الثالثة 40 ريال سعودي، وأسعار الدرجة الثانية 75 ريال أما الدرجة الأولى 100 ريال للتذكرة، شاملة قيمة الضريبة المضافة.

🚨🚨 احجز تذكرتك لحضور المباراة الأولى للأهلي في كأس العالم للأندية على موقع" FIFA "الرسمي 🦅

👇https://t.co/n0EtO7GdVC pic.twitter.com/P0WGLkApRg — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) September 25, 2023

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة أكس عن فتح رابط موقع فيفا لحجز التذاكر، اليوم الثلاثاء في الواحدة مساءً للجماهير لحجز 30% من تذاكر جميع مباريات مونديال كأس العالم لللأندية، المقرر أن تستضيفه المملكة العربية السعودية نهاية هذا العام، بمشاركة اتحاد جدة والأهلي ممثلان للكرة العربية في البطولة، وهناك حالة ترقب كبيرة من جماهير الفريقين للدخول وحجز التذاكر بعد أن رفض الفيفا مقترح الأهلي، بتخصيص نصف مدرجات ملعب الجوهرة لكل فريق في مباراتهم ألمنتظرة في البطولة.

غداً عند الساعة الواحدة ظهراً سيتم طرح 30% من تذاكر جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام لأول مرة في المملكة بمشاركة ممثل الكرة السعودية وعميدها. 🎫⏳ https://t.co/oXD4lWmvlb pic.twitter.com/Fnc71aUoMg — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 25, 2023

موقع حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية

الدخول على رابط FIFA.COM .

. من أعلى الصفحة الرئيسية أنقر على كلمة قم بشراء التذاكر.

حدد المباراة التي تريد حجز تذاكرها.

سوف يتم نقلك إلي صفحة جديدة مطلوب فيها تسجيل كافة بياناتك بصورة دقيقة.

بعد الدخول لموقع حجز المباراة حدد فئة التذكرة التي تريد شرائها ورقم المقعد الذي تريد الجلوس عليه.

أدفع ثمن التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز وأطبع كود حجز التذكرة على رقم الهاتف المسجل في طلب الشراء.

موعد فتح رابط حجز تذاكر مونديال العالم للأندية

كما أشرنا في صدر المقال وبحسب ما جاء عبر موقع صحيفة المواطن الإلكترونية السعودية، فأن الموقع الإلكتروني للحجز سوف يكون متاح من يوم الثلاثاء 26 سبتمبر، ولم يذكر الموقع الرسمي للفيفا أي تفاصيل أخرى عن التذاكر، سواء عن الأسعار أو غلق باب الحجز في موعد محدد، ونحن من خلال موقع نجوم سوف نتابع أخبار التذاكر ونوافيكم بكل جديد فتابعونا.

تعرف على قرعة كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية 2023

سوف تنطلق المباريات يوم 12 ديسمبر ويستمر حتى يوم 22 من نفس الشهر

يشارك 7 فرق في البطولة هم أبطال ألقارات + نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي للمحترفين.

أكثر الفرق مشاركة في بطولة كأـس العالم للأندية من بين الفرق المشاركة هذا العام هو أوكلاند سيتي.

الفرق المشاركة هي “الأهلي/ الاتحاد/ السيتي/ أوكلاند/ أوراوا/ ليون/ بطل كوبا ليبرتادورس”

القنوات الناقلة كأس العالم للأندية

نتيجة قرعة #كأس_العالم_للأندية🏆⤵️ مواجهة مُحتملة بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري🇸🇦🔥#SSC pic.twitter.com/YuZCUhbK23 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 5, 2023

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