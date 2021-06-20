رسمياً: منتخب تركيا أول المودعين في يورو 2020 بعد خسارته امام سويسرا

ودع منتخب تركيا رسمياً بطولة أٌمم أوروبا يورو 2020 بعد تلقيه الخسارة الثالثة توالياً على يد منتخب سويسرا في مباراة اليوم التي جمعت بينهما في ملعب باكو الأولمبي بمدينة باكو عاصمة أذربيجان.

وتلقي المنتخب التركي الخسارة الثالثة له توالياً ليغادر البطولة من الباب الصغير، ويتذيل منتخب تركيا ترتيب مجموعته الأولى بدون نقاط وبثلاث خسارات متتالية سجل خلالها هدفاً وحيداً في مباراة اليوم ضد المنتخب السويسري.

وسجل لمنتخب سويسرا كل من هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة السادسة وشيردان شاكيري “هدفين” في الدقائق 26 و68 من عمر اللقاء، وسجل هدف تركيا الوحيد في البطولة اللاعب عرفان قهوجي في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

ويحتل منتخب سويسرا المركز الثاني في المجوعة حتى الآن برصيد 7 نقاط في 3 مباريات فاز في إحداها وخسر وتعادل في اثنتين، ومن جانبه يحتل منتخب إيطاليا الذي اكتسح الجميع صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز الذي حققه اليوم على منتخب ويلز.