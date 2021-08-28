رسمياً: كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

رسمياً نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يعلن التعاقد مع كريستيانو رونالدو قادماً من النادي الأيطالي يوفنتوس.

كان يجري نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم مفوضاته مع النجم الكبير كريستيانو رونالدو, وكان الصراع بالأمس واليوم بين نادي مان سيتى ومان يونايتد على خطف رونالدو من اليوفى ولاكن انسحب فريق مان سيتى من المفوضات.

وقال المدير الفني لنادي مان يونايتد في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة قائلاً : رونالدو يعرف جيداً إننا نحن هنا وإذا تم التعاقد مع رونالدو له فارق كبير مع النادي ونحن بحاجه إلي لاعب مثل رونالدو.

كما قال المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن رونالدو ينوى الرحيل عن النادي, وأخبرني يوم الخميس انه لن يكمل مسيرته مع النادي وسوف يرحل.

وكان نادي يوفنتوس قد أبلغ رونالدو عن الاستعداد لبيعه في موسم الانتقالات الصيفية الجارية, لكن سوف يضع شروط النادي في عقد بيعه.

يذكر أن رونالدو قد لعب من 2003 إلى 2009 مع نادي مانشستر يونايتد وحصل معه على دوري أبطال أوروبا, وحصل الدون علي الكورة الذهبية.

وأنتقل رونالدو إلي ريال مدريد في عام 2009 قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي, وتألق مع النادي الأسباني في العديد من البطولات حتي حصل معهم علي دوري أبطال أوروبا في 4 مرات وحصل أيضاً علي الكورة الذهبية في 4 مرات مع ريال مدريد, ورحل رونالدو عن مدريد في عام 2018 قادماً إلي يوفنتوس في صفقة تصل إلي 100مليون يورو.

ويعد رونالدو أسطورة كورة قدم حية, وقد حصل علي عدة بطولات وجوائز كثيرة مثل الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدف, وأيضاً الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 109 هدف متساوياً مع الإيراني علي دائي, والهداف التاريخي لنادي ريال مدريد.