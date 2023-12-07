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رسمياً.. رحيل المدرب كيروش عن منتخب قطر وتعيين المدرب الإسباني لوبيز كبديل

محمد فريد عبد العزيز

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم يوم الأربعاء في بيان رسمي، فسخ عقد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بالتراضي.

وجاء بيان الاتحاد القطري كالتالي: “أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم بأنه تم انتهاء مهمة تولي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، والذي كان يشرف على تدريب المنتخب الوطني الأول خلال الفترة السابقة بالتراضي بين الطرفين”.

واضاف البيان: “كل الشكر للمدرب كارلوس كيروش على المدة التي أشرف بها على تدريب منتخب قطر الأول، نتمنى لك التوفيق في مسيرتك القادمة”.

المنتخب القطري سيخوض منافسات بطولة كأس آسيا التي ستبدأ يوم 12 يناير وتنتهي يوم 10 فبراير.

وقد أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تعيين المدرب الإسباني “لوبيز” لقيادة مهمة تدريب المنتخب القطري خلال الفترة المقبلة.

مسيرة كيروش مع منتخب قطر

خاض المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب قطر 12 مباراة، حقق الانتصار في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في خمس مباريات وتعادل في مباراتين.

 


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عن الكاتب:
محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

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