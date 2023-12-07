رسمياً.. رحيل المدرب كيروش عن منتخب قطر وتعيين المدرب الإسباني لوبيز كبديل

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم يوم الأربعاء في بيان رسمي، فسخ عقد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بالتراضي.

وجاء بيان الاتحاد القطري كالتالي: “أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم بأنه تم انتهاء مهمة تولي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، والذي كان يشرف على تدريب المنتخب الوطني الأول خلال الفترة السابقة بالتراضي بين الطرفين”.

واضاف البيان: “كل الشكر للمدرب كارلوس كيروش على المدة التي أشرف بها على تدريب منتخب قطر الأول، نتمنى لك التوفيق في مسيرتك القادمة”.

المنتخب القطري سيخوض منافسات بطولة كأس آسيا التي ستبدأ يوم 12 يناير وتنتهي يوم 10 فبراير.

وقد أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تعيين المدرب الإسباني “لوبيز” لقيادة مهمة تدريب المنتخب القطري خلال الفترة المقبلة.

الإسباني " لوبيز " مدرباً لمنتخبنا الوطني الأول 👨‍🏫🇶🇦 تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح مع #العنابي 💪. pic.twitter.com/UmATLz7GLn — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 6, 2023

مسيرة كيروش مع منتخب قطر

خاض المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب قطر 12 مباراة، حقق الانتصار في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في خمس مباريات وتعادل في مباراتين.