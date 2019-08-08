رسمياً.. تأجيل موعد مباراة الزمالك القادمة أمام ديكاداها في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الزمالك القادمة أمام ديكاداها في إطار مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا تم تأجيلها بشكل رسمي بعد أن كان من المُقرر لها أن تُقام يوم الأحد القادم أول أيام عيد الأضحي المبارك، جديراً بالذكر أن الزمالك سوف يخوض 3 مباريات خلال شهر أغسطس، مباراتي الذهاب والعودة أمام ديكاداها، ومباراته في ربع النهائي أمام مصر المقاصة في كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك الجديد أمام ديكاداها

وقد تقرر بشكل رسمي إقامة مباراة الزمالك القادمة أمام ديكاداها يوم 16 أغسطس 2019 الموافق يوم الجمعة بدلاً من يوم الأحد القادم، يُذكر أيضاً أن الزمالك سوف يخوض مباراة ربع نهائي كأس مصر يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس، ويخوض لقاء العودة كما هو مُقرر حتى هذه اللحظة أمام ديكاداها يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس في تمام الثامنة مساءً وفق توقيت القاهرة.

ديكاداها X الزمالك مباراة الذهاب دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 16 أغسطس 2019.

الزمالك X ديكاداها مباراة العودة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 23 أغسطس 2019.

الزمالك X مصر المقاصة ربع نهائي كأس مصر يوم الأربعاء 28 أغسطس 2019.

هذه هي كافة المباريات التي سوف يخوضها الزمالك وكما هو مُقرر حتى الآن خلال شهر أغسطس الجاري، يُذكر أن الزمالك في الموسم الماضي احتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بينما حقق النادي الأهلي لقب الدوري للموسم الماضي بعد أن حقق 80 نقطة.