رسمياً: تأجيل مباراة أرسنال وتوتنهام بالدورى الأنجليزى الممتاز

أعلنت رابطة الدورى الأنجليزى الممتاز، عبر موقعها الرئيسى على الإنترنت، عن تأجيل مباراة أرسنال وتوتنهام التى كانت من المقرر أن تلعب يوم الأحد الموافق 16-1-2022، بالجوله ال22 من الدورى الأنجليزى الممتاز.

واجتمع مجلس إدارة نادى أرسنال مع مجلس إدارة الدورى الأنجليزى والأتفاق على تأجيل مباراة ديربى شمال لندن بسبب الإصابات الكثيرة لدى فريق أرسنال بفيروس كورونا.

يذكر أن هذه المباراة الثانية فى الدورى الأنجليزى يتم تأجيلها من قبل مجلس إدارة الدورى الأنجليزى بعد مباراة ليستر سيتى وبيرنلى.

وتم تأجيل المباراة بسبب أن نادى أرسنال يمتلك 13 لاعباً فقط بالقائمه، لأن باقى اللاعيبين مصابين بفيروس كورونا ومنهم من يلعب فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامه فى الكاميرون.

ويحل أرسنال فى المركز الخامس من ترتيب الدورى الأنجليزى 2022، برصيد 35 نقطه من 20 مباراة، بينما يحل توتنهام فى المركز السادس برصيد 33 نقطه من 18 مباراة فقط بفارق مباراتين لنادى أرسنال.

وأبتعد نادى مانشستر سيتى بصدارة الدورى الأنجليزى بعد الفوز على نادى تشيلسى بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب كيفين دى بروين، حيث وصل نادى مانشستر سيتى إلى النقطه 56 من 22 مباراة، بينما فى المركز الثانى تشيلسى برصيد 43 نقطه من 22 مباراة ايضاً، وحل فى المركز الثالث نادى ليفربول برصيد 42 نقطه من 20 مباراة فقط، بينما حل فى المركز الرابع نادى ويست هام برصيد 37 نقطه.

ولكن لم يتم تحديد موعد المباراة التى تم تأجيل بين أرسنال وتوتنهام من قبل مجلس إدارة الدورى الأنجليزى.