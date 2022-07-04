رسمياً….برشلونة يعلن عن ضم فرانك كيسي حتى يونيو 2026

أعلن نادي برشلونة الإسباني منذ قليل عن ضم اللاعب الإيفواري فرانك كيسي إلى صفوفه في صفقة انتقال حرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصدر الإسباني بياناً رسمياً ظهر اليوم” نجح برشلونة في أن يوقع مع فرانك كيسي لاعب خط الوسط، الذي يصل في انتقال مجاني من ميلان، سيوقع عقداً حتى يونيو 2026، وسيكون لديه شرط جزائي بقينة 500مليون يورو”.

كما أكملت برشلونة في بيانها “تواصل نادي برشلونة وفرانك كيسيه لضم اللاعب، بعدما أنهى لاعب كرة القدم عقده مع أي سي ميلان، حيث سيوقع لاعب خط الوسط عقدًا حتى 30 يونيو 2026 وسيحصل على شرط إنهاء بقيمة 500 مليون يورو”.

فهل سنرى مسيرة كروية رائعة للإيفواري مع برشلونة أم سيفشل في إثبات نفسه مع ناديه الجديد؟